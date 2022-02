ESC Kempten mit Torfestival gegen TSV Peißenberg

Mit dem 9:5-Sieg beim TSV Peißenberg setzt der ESC Kempten in der Bayernliga-Aufstiegsrunde ein Zeichen. Lars Grözinger trifft erneut vierfach.

07.02.2022 | Stand: 14:14 Uhr

Viel geboten war beim Auswärtsspiel des ESC Kempten am Sonntagabend in Peißenberg. Die Sharks setzten sich dabei mit 9:5 (2:2, 3:1, 4:2) durch. Neben 14 Toren gab es auch eine beachtliche Anzahl an Strafminuten (Peißenberg 22, Kempten 20).

Für die 294 Zuschauer gab es reichlich Spektakel. Angetrieben von den zahlreichen mitgereisten Kemptener Fans zeigte sich der ESC von Beginn an hellwach und ging in der zweiten Minute in Führung. Robert Lepine passte auf den frei stehenden Brandon Harrogate, der den Puck im Tor unterbrachte.

Neuzugang Brendan Harrogate und Lars Grözinger liefern ab

Der kanadische Neuzugang war auch am zweiten Treffer beteiligt, als er den Assist für Lars Grözinger gab (8.). Für die Nummer 93 der Sharks war das der Auftakt zu einem erneuten Gala-Abend. Wie schon kürzlich gegen Amberg gelangen Grözinger vier Tore in einer Partie.

Philipp Zeiske (links) und der ESC Kempten gewannen beim TSV Peißenberg mit 9:5. Bild: Roland Halmel

Die Sharks hatten das Spiel zu diesem Zeitpunkt, als Peißenberg plötzlich den Anschlusstreffer erzielte und noch im ersten Drittel zum 2:2 ausglich. Doch im zweiten Abschnitt fingen sich die Sharks wieder: Zwei weitere Treffer durch Grözinger sowie das Tor von Anton Zimmer sorgten für eine zwischenzeitliche 5:2-Führung.

Fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen auf beiden Seiten

Nochmals richtig turbulent wurde es im letzten Drittel. Dabei stand auch das Schiedsrichtergespann im Fokus, es gab einige fragwürdige Entscheidungen auf beiden Seiten. Einen guten Eindruck hinterließen die Special Teams des ESC Kempten, die trotz der vielen Strafminuten in Unterzahl kein Gegentor kassierten.

Lesen Sie auch

Eishockey ESC Kempten setzt in der Aufstiegsrunde auf zwei Neuzugänge

Im Gegenzug waren die Sharks vier Mal in Überzahl erfolgreich. Das letzte Drittel war dann auch mit sechs der insgesamt 15 Treffer am torreichsten. Grözinger, Zimmer und Lepine mit einem frech verwandelten Penalty trafen für den ESC. Harrogate, der den Torreigen eröffnet hatte, setzte mit dem neunten Treffer kurz vor Spielende mit einem schönen Alleingang den Schlusspunkt unter eine sehenswerte Begegnung.

Trainer Gosdeck kritisiert Gegentore

Kemptens Coach Carsten Gosdeck zeigte sich auf der Pressekonferenz wie schon am vergangenen Freitag zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Einziger Kritikpunkt waren die fünf Gegentore, die „teilweise zu leicht“ fielen. Daran will Gosdeck mit seiner Mannschaft im Laufe der Woche arbeiten, bevor am Wochenende die Partien gegen den TEV Miesbach und den ESC Waldkraiburg auf dem Programm stehen.

Lesen Sie auch: ESVK-Auswärtsspiel in Crimmitschau war „verdammt enge Kiste“