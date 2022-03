ESC Kempten kommt im letzten Saisonspiel gegen den TSV Miesbach ersatzgeschwächt unter die Räder. Gesprächsthema beim 2:10 war vor allem ein ungeahndetes Foul.

21.03.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Das war’s. Der Weg für den Aufsteiger ESC Kempten ist in dieser Saison zu Ende. Nach der 2:5-Niederlage im ersten Play-off-Spiel um den Aufstieg in die Eishockey-Oberliga setzte es zu Hause eine herbe 2:10 (1:5, 1:2, 0:3)-Klatsche gegen den TEV Miesbach. Die zweite Niederlage im zweiten Spiel der „Best of Three“-Serie hat somit das Ende der bisher erfolgreichsten Spielzeit in der Geschichte des ESC Kempten besiegelt.