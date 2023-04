Sven Curmann ist neuer Trainer des ESC Kempten

Eishockey-Bayernligist ESC Kempten verpflichtet Trainer Sven Curmann. Der 39-Jährige war zuletzt bei einem künftigen Ligakonkurrenten tätig.

04.04.2023 | Stand: 13:16 Uhr

Vier Wochen nach dem Aus in den Play-offs präsentiert Eishockey-Bayernligist ESC Kempten einen neuen Cheftrainer. Künftig trainiert Sven Curmann die Sharks.

Mit dem gebürtigen Landsberger hat die Sportliche Leitung um Mike Henkel und seinen neuen Partner Ervin Masek einen Trainer geholt, der mit seinen 39 Jahren schon ausreichend Erfahrung mitbringt. In seiner aktiven Laufbahn absolvierte er über 500 Spiele für Buchloe und Landsberg, fast alle davon in der Bayernliga. Im Januar 2022 trat Curmann die Nachfolge von Fabio Carciola als Cheftrainer des Oberligisten HC Landsberg an. Zuvor war Curmann Co-Trainer, Trainer der Landsberger U20 und Nachwuchstrainer beim ESV Buchloe.

Zuletzt war Sven Curmann für den HC Landsberg tätig

Nach einer 0:7-Niederlage gegen Memmingen Ende Februar trat Curmann überraschend als Coach in Landsberg zurück. Nur wenig später gabe die River Kings ihren freiwilligen Rückzug in die Eishockey-Bayernliga bekannt.

Damit wird Curmann als ESC-trainer in der kommenden Saison 2023/2024 auf seinen Ex-Klub treffen. Sein Nachfolger in Landsberg wiederum ist Martin Hoffmann, der als Spieler auch von 2011 bis 2016 für den ECDC Memmingen auflief und zuletzt die U15 des HC Landsberg trainierte.

Was die Sportliche Leitung zum neuen ESC-Trainer sagt

Der Sportliche Leiter Ervin Masek sagte zum neuen ESC-Coach: „Wir sind froh darüber, einen Mann seiner Qualität überzeugen zu können. Vom ersten Gespräch an war zu merken, wie Sven für das Eishockey und die Aufgabe bei den Sharks brennt.“ Laut Masek waren sich Curmann und die ESC-Verantwortlichen schnell einig über gemeinsame Ziele und das Konzept. „In jedem weiteren Gespräch war zu spüren dass er der neuen Aufgabe voller Enthusiasmus entgegenfiebert“, sagt Masek. „Wir haben von vielen Seiten nur positives über ihn gehört und sind überzeugt, dass er der Richtige für uns ist. Sven bringt Qualität und Erfahrung als Trainer vom Nachwuchs bis hin zur Oberliga mit. Wir reuen uns auf die Zusammenarbeit.“

In der Bayernliga-Saison 2022/2023 gab es zwei Trainerwechsel

Gleichzeitig hoffen die Verantwortlichen der Sharks, dass nach der turbulenten vergangenen Saison auch auf der Trainerbank Konstanz einkehrt. In die Spielzeit 2022/2023 war der ESC mit Trainer Brad Miller gestartet. Nach dessen Entlassung Anfang Dezember hatte Harald Waibel übernommen, ehe dieser überraschend nach dem ersten Play-off-Spiel gegen Erding im März seinen Rücktritt ankündigte. Im letzten Spiel der Bayernliga-Saison stand Markus Russler interimsweise hinter der Bande. (mit has)

