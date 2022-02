ESC Kempten setzt in der Aufstiegsrunde auf zwei Neuzugänge

Mit Brandon Harrogate und Sebastian Koberger bestreitet der ESC Kempten die Partien gegen Amberg und Peißenberg. Gute Nachrichten gibt es in Sachen Zuschauern.

04.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Stark dosiert müssen Eishockey-Fans zur Zeit mit der Vorfreude auf die Begegnungen in der Bayernliga umgehen. Die vergangenen drei der bisher vier angesetzten Spiele für den ESC Kempten in der Aufstiegsrunde zur Oberliga wurden jeweils durch die Gegner abgesagt. Doch die Hoffnung auf Eishockey an der Iller steigt. Am Freitag ab 19.30 Uhr erwarten die Sharks den ERSC Amberg, am Sonntag ist die Mannschaft um Trainer Carsten Gosdeck ab 17.30 Uhr zu Gast beim TSV Peißenberg.

ESC Kempten trifft auf Amberg und Peißenberg

Das Virus tobt zur Zeit massiv durch die Liga. Am vergangenen Sonntag mussten fünf von sieben Begegnungen abgesagt werden. Hart traf es dabei den TSV Peißenberg. Die Miners saßen quasi schon im beladenen Bus nach Klostersee, als es hieß: Kommando retour, positive Testergebnisse. Für Kempten heißt es nun Anlauf drei für ein Spiel in Peißenberg. In der Vorrunde mussten die Oberbayern den Termin nach Spielplan sowie den angesetzten Nachholtermin absagen. Die Partie bei den Oberbayern war das einzige Spiel der Vorrunde, das der ESC nicht absolvieren konnte.

ESC Kempten: In der Vorrunde nach Penaltyschießen gewonnen

Das Team von Peißenbergs Coach Christian Kratzmeir war stark in die Vorrunde gestartet. In einer hochklassigen und spannenden Partie in Kempten behielten jedoch die Sharks im Penaltyschießen die Oberhand. Inzwischen hatte Peißenberg mit vielen Spielausfällen zu kämpfen und musste zudem noch die Abgänge der Topspieler Tomas Rousek und Dominik Krabat verkraften. In der Aufstiegsrunde gab es bis jetzt zwei Niederlagen, zuhause gegen Amberg, aber vor allem die deutliche Niederlage in Buchloe kam überraschend. Wie die Sharks hat Peißenberg bis jetzt noch keinen Punkt auf der Habenseite. Der ESC dürfte einen heißen Tanz bei einem hoch motivierten Gegner erwarten.

Neuzugänge geben ihr Debüt im Dress der Sharks

Ganz anders läuft es beim ERSC Amberg. Nach zwei Spielen grüßen die Oberpfälzer mit sechs Punkten von der Tabellenspitze. Zuletzt wurden auch die starken Löwen aus Waldkraiburg deutlich besiegt, was belegt, das die Mannschaft von Coach Dirk Salinger derzeit in einer starken Form ist. Auch wenn Kempten in der Vorrunde zweimal gegen die Wild Lions erfolgreich war, dürfte die Partie in der ABW-Arena eine ganz andere werden, als noch vor drei Wochen beim letzten Vorrundenspiel, in dem den Gästen auch einige Leistungsträger fehlten und die Plätze schon im Vorfeld vergeben waren. Einen starken und motivierten Mitaufsteiger erwartet das Gosdeck-Team nun im Allgäu.

Etwas besser sieht es wieder im Kader des ESC aus. Die Neuzugänge Brendan Harrogate und Sebastian Koberger werden ihr Debüt für Kempten geben, sodass den Sharks drei komplette Reihen zur Verfügung stehen. Durch die zuletzt wieder erweiterte Zuschauer-Kapazität sollte es genug Platz für alle Fans geben, die nun wieder ins Stadion kommen dürfen.

Lesen Sie auch