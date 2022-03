Spielabbruch des ESC Kempten in Amberg sorgt weiter für Zündstoff

Zweifelhafte Schiedsrichter-Entscheidungen und üble Beschimpfungen von Fans? Was führte zum Spielabbruch des ESC Kempten in der Eishockey-Bayernliga in Amberg?

08.03.2022 | Stand: 07:09 Uhr

Das Spiel da unten auf der Eisfläche war irgendwie Nebensache. Wer am Sonntagabend den Weg in die eiskalte Kemptener ABW-Arena fand, der war vor allem heiß darauf, neue Informationen zu bekommen. Was war da los am Freitag in Amberg? Was führte wirklich zum Abbruch? Die sozialen Netzwerke lieferten unter der trockenen Ergebnismeldung der 3:6-Niederlage jede Menge sinnfreier Kommentare, aber wenig Erhellendes. Auch auf den spärlich besetzten Tribünen (der Stadionsprecher verkündete schon bei einer der ersten Spielunterbrechungen die Zuschauerzahl von 427) war reichlich Platz für Spekulationen.