Wie der ESC Kempten die "Mission 1000" angeht

ESC Kempten hofft im Heimspiel der Play-offs gegen den TSV Erding auf zahlreiche Fans. Trainer Harry Waibel hat gute Erinnerungen an den Gegner.

03.03.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Zum Auftakt der Play-offs in der Eishockey-Bayernliga ist der der ESC Kempten am Freitag ab 20 Uhr zu Gast beim TSV Erding. Am Sonntag sind die Oberbayern dann ab 17.30 Uhr zu Gast bei den Sharks. Und die Verantwortlichen beim ESC haben zuvor eine Devise ausgegeben, die da heißt: Mission 1000 Zuschauer. Wenn nicht jetzt, wann dann, ist das Motto vor dem Viertelfinale um den Aufstieg in die Oberliga.

ESC Kempten hofft auf 1000 Zuschauer

Was die Sharks zuversichtlich macht, dass das Vorhaben gelingt: Gegen Buchloe im Dezember strömten fast 2000 Zuschauer ins Stadion. Und jetzt geht es sportlich um so viel mehr. Ab sofort sind Vor- und Meisterrunde nur noch Geschichte. Alles beginnt bei Null, jeder hat die gleichen Chancen.

Die schönste Zeit in der Saison beginnt, die Crunch-Time, in der es in jedem Spiel um alles geht. Jede Niederlage kann das Saisonaus bedeuten. Wenn die Play-off-Bärte sprießen, heißt ein alter Aberglaube: Wer rasiert, verliert. Es ist die Zeit in der aus Männern wahre Helden werden, in der Teams zusammenrücken, in der jeder für jeden kämpft, in der jeder den extra Schritt mehr läuft, in der Einsatz und Leidenschaft leben.

In der Vorrunde gingen beide Duelle an Erding

Mit den Gladiators aus Erding bekommt es das Team um Kapitän Eric Nadeau zu tun. Zwei Spiele gab es in der Vorrunde gegen die Oberbayern, sie gingen verloren. Doch viel ist seitdem passiert. In Erding übernahmen nach etwas holprigen Start Ex-Profi Felix Schütz und Ales Jirik die sportliche Verantwortung – mit Erfolg. Der Weg führte konstant nach oben.

Für ESC-Trainer Harry Waibel ist Erding eine noch unbekannter Gegner. Als er übernahm waren bereits beide Partien absolviert. Gute Erinnerungen hat er aus der Zeit in Sonthofen, als er eine Finalserie gegen Erding für sich entschied. Bei den Sharks sollten bis auf Jakob Nerb alle an Bord sein.

ESC Kempten in den Play-offs zur Eishockey-Oberliga

Für Stimmung dürfte am Sonntag im Heimspiel gesorgt sein, Zwei Fanbusse aus Erding sind angekündigt. Die Allgäuer wollen mit der „Mission 1000“ akustisch dagegenhalten und ihr Stadion zum Hexenkessel machen.

Viertelfinale (Modus Best-of-3)

Freitag, 3. März, 20 Uhr: Erding Gladiators– ESC Kempten

Sonntag, 5. März, 17.30 Uhr: ESC Kempten – Erding Gladiators

Dienstag, 7. März, 20 Uhr: Erding Gladiators – ESC Kempten

Termine für Halbfinale und Finale

Halbfinale (Modus Best-of-5): Freitag, 10. März/Sonntag, 12. März/ Dienstag, 14. März/Freitag, 17. März/Sonntag, 19. März

Finale (Modus Best-of-5): Freitag, 24. März/Sonntag, 26. März/Dienstag, 28. März/Freitag, 31. März/Sonntag, 2. April

