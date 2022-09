Vor dem Saisonstart spricht Nikolas Oppenberger über die Konkurrenz in der Eishockey-Bayernliga, Neuzugänge mit geballter Erfahrung und Auftaktgegner Amberg.

29.09.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Das erste Spiel des ESC Kempten in der neuen Bayernliga-Saison hat es gleich in sich. Die Sharks spielen am Sonntag (18.30 Uhr) beim ERSC Amberg. „Das wird ein heißer Tanz – auch wegen der Vorkommnisse in der vergangenen Saison“, sagt Stürmer Nikolas Oppenberger. Mit den „Vorkommnissen“ meint der 33-Jährige die Szenen, die Anfang März zum Spielabbruch der Eishockey-Partie geführt hatten.

