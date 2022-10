ESC Kempten startet mit Auswärtssieg in die Bayernliga-Saison

Zum Bayernliga-Auftakt gewinnt Kempten beim ERSC Amberg mit 2:1. Beim 7:5-Erfolg im letzten Test gegen Sonthofen steht Torhüterin Jennifer Harß im Mittelpunkt.

Mit einer in jeder Hinsicht abgeklärten Leistung ist der ESC Kempten in die Bayernliga-Saison 2022/2023 gestartet. Die Sharks gewannen das Auftaktspiel beim ERSC Amberg mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Über die gesamte Spielzeit entstand nicht der Eindruck, dass die Hausherren etwas Zählbares holen könnten. Zu dominant trat der ESC am Sonntagabend in Amberg auf. Von Beginn an suchte die Mannschaft von Trainer Brad Miller den Weg nach vorne. Auffällig war dabei vor allem die Sturmreihe um Spielmacher Nikolas Oppenberger, den Amberg nie in den Griff bekam sowie Lars Grözinger und Max Schäffler. Wenn Amberg gefährlich wurde, war die Sharks-Defensive um den gut aufgelegten Torwart Danny Schubert auf dem Posten.

ESC Kempten gewinnt Bayernliga-Auftakt gegen Amberg

Verdient war dementsprechend auch der Führungstreffer durch Timo Schirrmacher, der mit einem verdeckten Schuss zum 1:0 traf (14. Minute). Ambergs Torwart Timon Bätge, noch einer des Besten seines Teams an diesem Abend, war auch beim zweiten ESC-Treffer von Lars Grözinger (28.) chancenlos. Spannung kam nur noch kurz vor Schluss auf, als die Gastgeber durch Michael Kirchberger verkürzten (58.).

Am kommenden Freitag (19.30 Uhr) steht für den ESC Kempten das erste Heimspiel der Saison gegen Aufsteiger EV Pegnitz an.

Gelungene Generalprobe gegen den ERC Sonthofen

Der gelungenen Premiere in Amberg ging eine gelungene Generalprobe am Freitag im heimischen Eisstadion voraus. Beim 7:5-Testspiel-Erfolg gegen den Landesligisten ERC Sonthofen ging es erst mal emotional zu. Jennifer Harß, Torhüterin der Sharks, und früher auch beim ERC Sonthofen aktiv, wurde in den sportlichen „Ruhestand“ verabschiedet und zudem nachträglich zu Kemptens „Sportlerin des Jahres 2021“ ausgezeichnet.

Und wäre das Foul eines Sonthofener Spielers vor dem Treffer zum 7:5-Endstand geahndet worden, hätte sie auch das letzte Drittel, in dem sie noch einmal im Tor stand, zu Null beendet. Trotzdem war es ein schöner Abschied für eine große Sportlerin. Ansonsten waren die sportlichen Erkenntnisse überschaubar. Der ESC musste gleich auf fünf Spieler verzichten: Die beiden tschechischen Kontingentspieler, dazu Revaj, Schirrmacher und Raubal waren nicht mit an Bord. Sonthofen führte nach einem Doppelschlag von Spielertrainer Vladimir Kames früh mit 2:0 – und ESC-Coach Miller nahm bereits nach drei Minuten eine Auszeit.

ESC Kempten: Glänzend aufgelegte Sturmreihe mit Oppenberger, Schäffler und Grözinger

Danach besannen sich die Kemptener eines Besseren und drehten die Partie. Die auch in Amberg gut aufgelegte Sturmformation mit Oppenberger, Schäffler und Grözinger erzielte sechs der sieben Treffer, Neuzugang Daniel Rau leistete bei fünf Toren die Vorarbeit. (has)