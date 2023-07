So sieht die Kopperation zwischen dem ESC Kempten und dem ERC Sonthofen aus

Die beiden Eishockey-Klubs ESC Kempten und ERC Sonthofen erweitern ihre Zusammenarbeit. Wie die Kooperation im Detail aussieht.

06.07.2023 | Stand: 14:53 Uhr

Eishockey-Bayernligist ESC Kempten und Landesligist ERC Sonthofen erweitern ihre Zusammenarbeit. Bisher haben beide Eishockeyvereine bereits im Nachwuchsbereich zusammengearbeitet. Zukünftig werde man auch im Seniorenbereich kooperieren, um die Ausbildung und Förderung junger Talente zu intensivieren.

Talente sammeln Spielpraxis in Bayernliga und Landesliga

Nach konstruktiven Gesprächen haben sich die sportlichen Vertreter beider Vereine, Sven Curmann sowie Ervin Masek vom ESC Kempten sowie Vladimir Kames aufseiten des ERC Sonthofen, auf eine Kooperation geeinigt. Sonthofer Talente können dadurch Erfahrungen in der Bayernliga sammeln. Das hat im Falle von Louis Landerer, der vergangene Saison aus Lechbruck zum ESC Kempten kam, schon gut funktioniert.

Beide Vereine arbeiten schon im Nachwuchs zusammen.

Umgekehrt können die Talente der Sharks, für die der dauerhafte Sprung in die Bayernliga noch zu früh kommt, mit dem ERC in der Landesliga Spielpraxis erlangen. Für den ESC ist Sonthofen „mit seiner leistungsstarken Mannschaft genau der richtige Partner“. Schon seit einigen Jahren arbeiten die ehemaligen Rivalen erfolgreich im Nachwuchs zusammen, was auch die Meisterschaft der U17 der SG Kempten/Sonthofen im vergangenen Jahr zeigt.

In den kommenden Wochen werden die Verantwortlichen beider Vereine die Spieler benennen, die jeweils mit einer Förderlizenz ausgestattet werden. (has)