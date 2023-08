ESC Kempten verpflichtet Clay Ellerbrock

Eishockey-Bayernligist ESC Kempten verpflichtet 25-Jährigen aus Nordamerika. Eine Kontingentstelle wird der Linksschütze aber nicht besetzen.

07.08.2023 | Stand: 11:24 Uhr

Er ist in Deutschland bisher noch ein unbeschriebenes Blatt, das soll sich in den kommenden Monaten aber ändern. Die Rede ist von Clay Ellerbrock, dem Neuzugang des ESC Kempten. Der Eishockey-Bayernligist gab die Verpflichtung Ellerbrocks am Wochenende bekannt.

Obwohl der 25-Jährige einen deutschen Pass hat, lief er bis jetzt nur in den USA und in Kanada gespielt auf. Seit 2019 spielte Elleerbrock in der NCAA III für die Universität von Massachusetts in Dartmouth. Nun möchte der Linksschütze den nächsten Schritt in seiner Laufbahn machen. Der Sportliche Leiter des ESC Kempten, Ervin Masek, sagt dazu: „Wir waren mit Clay bereits früh in Kontakt. Er ist ein enorm starker Schlittschuhläufer mit Zug zum Tor. Da er einen deutschen Pass hat, besetzt er keine Kontingentstelle. Zusammen mit den anderen Importspielern wird Clay dann rechtzeitig zum Trainingsstart Ende August bei uns eintreffen.“

Kaderplanung des ESC Kempten befindet sich auf der Zielgeraden

Bereits in der letzten Saison hatten machte der ESC Kempten mit Blick auf Kodi Schwarz gute Erfahrungen mit Spielern gemacht, die die doppelter Staatsbürgerschaft haben. Mit der Verpflichtung Ellerbrocks befindet sich auch die Kaderplanung der Sharks auf der Zielgeraden.

