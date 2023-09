ESC Kempten holt einen Spieler mit eingebautem Torinstinkt

Der Deutsch-Tscheche Jakub Bitomsky spielt künftig für den ESC Kempten. Was sich die Verantwortlichen der Sharks vom 23-Jährigen erhoffen.

28.08.2023 | Stand: 16:09 Uhr

Viele Jahre wurde das Trikot mit der Nummer 88 beim ESC Kempten nicht mehr vergeben. Zuletzt trug es Verteidiger Marcus Kubena, der nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn inzwischen zweiter Vorsitzender des ESC ist. Nun gibt es einen neuen Spieler, der das Trikot künftig trägt: Jakub Bitomsky.

Jakub Bitomsky überzeugte in Passau und Königsbrunn

Der Stürmer lief zuletzt für Passau in der Oberliga und Königsbrunn in der Bayernliga auf. Vor allem dort überzeugte der 23-Jährige Stürmer mit 60 Scorerpunkten (35 Tore, 25 Assists) in 38 Spielen und zeigte, welches Potenzial er für die Bayernliga mitbringt. Bitomsky soll nach der Vorstellung von Trainer Sven Curmann und des Sportlichen Leiters Ervin Masek der Torjäger sein, den der ESC Kempten in der letzten Saison noch ein wenig vermisst hat.

Stürmer besetzt keine Kontingenstelle beim ESC Kempten

Der im tschechischen Opava geborene Bitomsky besetzt auch den deutschen Pass und belegt damit keine Kontingentstelle. Im Alter von 20 Jahren wagte er den Sprung in die deutsche Oberliga nach Herne. Über Weiden führte sein Weg nach Königsbrunn, Passau und nun ins Allgäu.

Kader des Eishockey-Bayernligisten ist komplett

Masek ist stolz auf den Zugang: „Mit Jakubs Verpflichtung von Jakub schließen wir die Transferaktivitäten und einen sehr intensiven Sommer ab. Bereits im März hatte ich erstmals Kontakt zu ihm, damals konnten wir uns leider noch nicht einigen.“ Die Vorfreude des Sportlichen Leiters auf die ersten Auftritte Bitomskys ist groß. „Wir ergänzen den Kader mit einem Spieler, der viel Instinkt mitbringt. Jakub bringt nochmals zusätzlich Tempo und Torgefahr in unser Spiel – wir versprechen uns von ihm noch mehr Effektivität vor dem gegnerischen Tor.“ (has)