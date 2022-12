ESC Kempten verpflichtet kanadischen Stürmer

Raphael Gosselin verstärkt den ESC Kempten noch vor Weihnachten. Ein andere Kontingentspieler muss die Sharks dafür verlassen.

Mit Raphael Gosselin hat Eishockey-Bayernligist ESC Kempten kurz vor Weihnachten einen weiteren Neuzugang vermeldet. Der 25-jährige Kanadier spielte in dieser Saison zuletzt in seinem Heimatland für Jonquière Marquis und Donnacona Metal Perreault. In insgesamt elf Spielen kommt der Stürmer auf vier Tore und fünf Assists.

Eric Nadeau fällt auf unbestimmte Zeit aus

Mit der Verpflichtung Gosselins reagiert der ESC Kempten auch auf den Ausfall von Kapitän Eric Nadeau. Die Rückkehr des 48-Jährigen sei laut einer ESC-Mitteilung wegen einer Schulterverletzung „im Moment noch nicht absehbar.“

Ebenfalls eine Rolle spielt dabei der Kampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde, nach den jüngsten Negativerlebnissen steht der ESC Kempten mit 30 Punkten auf Platz acht und ist vor dem vollgepackten Terminplan in den nächsten Tagen auf einen kompletten Kader angewiesen.

Am Dienstag gelandet, am Freitag erstes Spiel?

Gosselin, der die Rückennummer 19 bekommt, ist am Dienstagmorgen in München gelandet und ist gleich ins Training des ESC Kempten eingestiegen. Wenn die Passformalitäten erledigt sind, steht dem Einsatz des 25-Jährigen am Freitagabend (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen Peißenberg nichts im Weg.

Kontingentspieler Dan Przybyla muss ESC Kempten verlassen

Durch die Ankunft Gosselins war klar, dass ein Kontingentspieler den Bayernligisten verlassen muss. So läuft Dan Przybyla künftig nicht mehr für die Sharks auf. Der 23-jährige Tscheche absolvierte 17 Bayernliga-Partien (sieben Tore, zwölf Assists).

