Frischer Wind für den Sturm - ESC Kempten verpflichtet 25-Jährigen aus Ulm

Eishockey-Bayernligist ESC Kempten verpflichtet Stürmer Jonas Mikulic. Der gebürtige Weingartener wurde unter anderem beim Augsburger EV ausgebildet.

27.06.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Frischer Wind für den Sturm. Der Eishockey-Bayernligist ESC Kempten hat Jonas Mikulic (25) verpflichtet.

Eine große Nummer ist sie, die 99. Die höchste Trikotnummer im Eishockey und spätestens seit die Legende Wayne Gretzky sie auf dem Rücken trug kaum noch vergeben. Ob der Neuzugang des ESC deshalb, aus Respekt für einen der größten Spieler aller Zeiten, mit der Nummer 98 aufläuft oder es einfach der Hinweis auf sein Geburtsjahr ist... Spätestens zum Saisonbeginn wird sich auch dieses Rätsel lösen.

Auf jeden Fall ist der gebürtige Weingartener mit seinen 25 Jahren im idealen Eishockeyalter. Ausgebildet in Ravensburg, Lindau und beim Augsburger EV schnupperte er dann bei der 1b der Ravensburger erste Luft bei den Senioren. Bekannt wird er den Fans der Sharks aus den vergangenen beiden Jahren sein, in denen er mit dem VfE Ulm/Neu-Ulm in der Bayernliga gegen den ESC spielte.

Jonas Mikulic soll beim ESC Kempten den nächsten Schritt machen

Trainer Sven Curmann sagt über den Neuzugang: „Jonas ist ein junger, aufstrebender Spieler, technisch stark und hat sich für den Wechsel ins Allgäu entschieden. Er soll bei uns den nächsten Schritt nach vorne machen und uns in der Breite besser aufstellen.“

Vergangene Woche hatte der ESC bereits bekannt gegeben, wer kommende Saison die erste Kontingentstelle besetzen wird.

Der Kader des ESC Kempten für die Saison 2023/2024

Tor: Danny Schubert, Luca Mayer, Jakob Nerb

Danny Schubert, Luca Mayer, Jakob Nerb Abwehr: Daniel Rau, Pascal Kröber, Lucas Spindler, Louis Landerer, Mauro Seider

Daniel Rau, Pascal Kröber, Lucas Spindler, Louis Landerer, Mauro Seider Sturm: Ondrej Zelenka, Nikolas Oppenberger, Edgar Simon, Linus Voit, Maximilian Schäffler, Filip Kotoska, Jonas Mikulic (Stand: 27. Juni 2023)

