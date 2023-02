ESC-Trainer Harald Waibel: „Ich traue dieser Mannschaft wirklich alles zu“

Harald Waibel ist seit Dezember 2022 Trainer beim ESC Kempten. Was der Pfrontener von der Aufstiegsrunde erwartet und wie seine langfristigen Ziele aussehen.

02.02.2023 | Stand: 20:49 Uhr

Die Eishockey-Spieler des ESC Kempten starten an diesem Freitag (ab 20 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim EHC Königsbrunn in die Meisterrunde der Bayernliga. In dieser Zwischenrunde mit insgesamt sechs Spielen für jedes Team geht es darum, die Teilnehmer der vier Viertelfinal-Play-Offs zu ermitteln. Am Sonntag ab 17.30 Uhr hat der ESC Kempten gegen den TSV Peißenberg das erste Heimspiel in dieser Aufstiegsrunde. Wir hatten die Gelegenheit, vor dieser entscheidenden Saisonphase mit ESC-Trainer Harald Waibel zu sprechen. Der 50-jährige Pfrontener hatte Anfang Dezember letzten Jahres das Amt von Brad Miller übernommen. Er blickt zurück, voraus und erklärt ausführlich, wo er die Potenziale im Kemptener Eishockey sieht. Und Waibel legt die Finger bewusst in ein paar offene Wunden ...

