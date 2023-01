ESC Kempten will den Sack zumachen - und verliert einen Verteidiger an den ERC Sonthofen

Gegen Waldkraiburg kann der ESC Kempten Rang acht und damit die Qualifikation für die Aufstiegsrunde sichern. Doch ein Verteidiger verlässt den Bayernligisten.

20.01.2023 | Stand: 14:45 Uhr

Jetzt geht es für den ESC Kempten um die Wurst. Der Eishockey-Bayernligist benötigt aus den letzten zwei Spielen der Hauptrunde noch einen Sieg, um Platz acht unter Dach und Fach zu bringen und damit die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zu schaffen.

Den Sack zumachen möchte das Team von Trainer Harald Waibel am liebsten schon am Sonntag im Heimspiel gegen den EHC Waldkraiburg, dessen Beginn von ursprünglich 17.30 auf 18 Uhr verlegt wurde.

ESC-Verantwortliche hadern mit Heimspielen in der Hinrunde

Dass das Saisonziel der Kemptener am vorletzten Wochenende der Hauptrunde immer noch am seidenen Faden hängt, behagt den ESC-Verantwortlichen gar nicht. Sprecher Thomas Hasselbach sagt: „Wir hätten uns das anders gewünscht, aber die Bayernliga ist definitiv kein Wunschkonzert.“ Zu viele Punkte seien vor allem in den Heimspielen der Hinrunde vergeben worden, in der Rückrunde habe sich das verbessert.

Zuletzt wurde das Team von Erkrankungen und Verletzungen gebeutelt. Wer von den angeschlagenen Spielern überhaupt wieder einsatzbereit ist, wird sich wohl erst am Samstag entscheiden. Fix wieder an Bord ist Förderlizenzspieler Louis Landerer aus Lechbruck.

Adam Suchomer wechselt vom ESC Kempten zum ERC Sonthofen

Sicher nicht mehr dabei ist dagegen Adam Suchomer. Der Deutsch-Slowake hat sich entschieden, zum ERC Sonthofen in die Landesliga zu wechseln. Zu Beginn der Saison eigentlich fest im Kader der 1b, rückte der 25-Jährige wegen Personalknappheit in den Kader der Ersten. Nun hat er sich laut Hasselbach „spontan entschieden, sein Glück illeraufwärts eine Liga tiefer zu versuchen.“

Gegner Waldkraiburg blieb bislang weit hinter den Erwartungen, belegt mit Rang 13 den drittletzten Tabellenplatz. Auch der neue Trainer, Ex-Nationalspieler Markus Berweger, konnte das Ruder mit seinem Team bislang nicht herumreißen.

