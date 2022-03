Im Play-off-Spiel gegen Miesbach verletzte sich ESC-Stürmer Nikolas Oppenberger - Diagnose: Schlüsselbeinbruch. Wie es dem 33-Jährigen inzwischen geht.

Von Nicolas Gayer

23.03.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Das Ausscheiden des ESC Kempten in den Play-off-Spielen der Eishockey Bayernliga rückte schnell in den Hintergrund. Gesprächsthema Nummer eins war die Verletzung von Leistungsträger Nikolas Oppenberger. Nach einem Check in die Bande musste der 33-Jährige nach sieben Minuten ausgewechselt werden. Diagnose: Schlüsselbeinbruch. Wir haben uns erkundigt wie es ihm nach seiner Operation geht und wie sein Saison-Fazit ausfällt.