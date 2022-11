"Sie muss liefern": Was von der Mannschaft des ESC Kempten noch erwartet wird

Florian Ecker ist guter Dinge, dass Eishockey-Bayernligist ESC Kempten die 0:5-Schmach gegen Ulm/Neu-Ulm im Heimspiel gegen Schweinfurt vergessen macht.

04.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Das könnten wahrlich wegweisende Spiele für den Eishockey-Bayernligisten ESC Kempten werden. Bekommt das Team von Trainer Brad Miller nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen wieder die Kurve? Oder geht die rasante Talfahrt in der Tabelle weiter nach unten? Bewegung kommt so oder so rein ins Mittelfeld der Bayernliga-Tabelle, in der die ersten acht Mannschaften an den Aufstiegs-Play-Offs teilnehmen und die restlichen sieben um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Denn: Kempten als derzeit Achter (12 Punkte) erwartet am Freitag ab 19.30 Uhr im eigenen Stadion den Tabellensiebten ERV Schweinfurt (13 Punkte) und muss am Sonntag (ab 17 Uhr) zum punktgleichen Neunten ESV Buchloe.

