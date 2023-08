ESVK-Trainer Marko Raita schraubt die Erwartungen für die kommende Saison höher

Die Vorbereitung des ESV Kaufbeuren ist in vollem Gange. Trainer Marko Raita spricht über die Unterschiede zum letzten Jahr und die Rückkehr von Sami Blomqvist.

23.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

In Kreuzlingen am Bodensee testet der DEL2-Klub ESV Kaufbeuren am Donnerstagabend gegen den Schweizer Zweitligisten Thurgau, ehe am Freitag Bietigheim in der Energie-Schwaben-Arena zu Gast ist. Mit ESVK-Cheftrainer Marko Raita (43) haben wir über den Stand der Vorbereitung gesprochen.

