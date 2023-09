ESV Kaufbeuren verliert gegen Kassel Huskies mit 1:3

Gut gespielt, aber keine Punkte: Der ESV Kaufbeuren verlor den DEL2-Auftakt bei den Kassel Huskies.

16.09.2023 | Stand: 07:50 Uhr

Die Joker zeigten vor respektablen 4159 Zuschauer mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). So hatten sich die Allgäuer den Start ins Spiel nicht vorgestellt: Nach nur 81 Sekunden klingelte es bereits hinter Torwart Fießinger.

Neuzugang Yannik Valenti bediente den neuen Huskies-Kapitän Jake Weidner, der von links rechts unten traf. Und auch in der Folge dominierte und diktierte Kassel die Partie. Glasklare Kaufbeurer Chancen waren eher Fehlanzeige, gegen das Tempo und den Druck der Nordhessen sah sich der ESV mehr in der Defensive.

Joker scheitern am starken Kassel-Keeper

Das zweite Drittel begannen die Joker forscher, mutiger auf Augenhöhe. Doch wiederholt war Endstation bei Kassel-Keeper Maxwell, dem der ESV kräftig einheizte. Lewis war kurz frei vor ihm, doch die Huskies klärten in höchster Not.

Doch auch Fießinger war mehrfach zur Stelle. In der 45. Minute belohnte John Lammers sein Team mit dem verdienten Ausgleich. Doch Kassel schlug zurück: Die sechste Überzahl nutzte Tomas Sykora nach einem Lattentreffer im Nachschuss zum 2:1 (49.). In der 56. Minute die Entscheidung durch Valentis harten Schuss, der hinter Fießinger über die Linie trudelte. Alles zum Eishockey im Allgäu in unserem Podcast "Stockcheck".