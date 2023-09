Generalprobe für den ESVK geht in die Hose

Der ESVK startete in einem Testspiel gegen Aufsteiger Rosenheim. Die Starbulls überzeugten auch spielerisch beim 6:1 Sieg in Kaufbeuren

08.09.2023 | Stand: 22:25 Uhr

Für den ESVK ging es am Freitag zum Testspiel gegen Aufsteiger Starbulls Rosenheim. Es war es zwar der letzte Test vor dem Saisonstart, doch unter den gut 1.300 Zuschauern hatte man zunächst nicht das Gefühl, beide Teams wollen die Katze schon endgültig aus dem Sack lassen.

In einem kurzweiligen Startdrittel waren die Höhenpunkte vor den Toren hauptsächlich während den Überzahlsituationen auf beiden Seiten entstanden. Zwar blieben die Joker bei ihrem Versuch ohne Torerfolg, doch für den erzeugten Druck auf das Tor der Starbulls ernteten sie zumindest Szenenapplaus von den Rängen. Deren zwei Möglichkeiten hatten die Gäste, doch die Kaufbeurer Defensive um Torwart Daniel Fießinger ließ ebenfalls keinen Treffer zu.

ESVK geht gegen Starbulls Rosenheim aufs Eis: Joker mit Schwierigkeiten

Beim nächsten Powerplay-Versuch für Rosenheim im Mitteldrittel waren die Gäste dann erfolgreich, nachdem zuvor Sünder Simon Schütz noch mit dem Schiedsrichter vergeblich über die Regelauslegung diskutierte. Eindeutig war die Schuldfrage beim 2-0 für die Starbulls in der 27. Minute als der ESVK im Spielaufbau den Puck verloren hatte und Norman Hauner mit einem platzieren Schuss erfolgreich war.

Ruhig wurde es in der Energie Schwaben Arena als Mavin Feigl noch in der gleichen Minute Daniel Fießinger zum 3-0 tunnelte. Ein überflüssiger Ellbogen-Check von Jacob Lagace bescherte dem Kanadier nach Videostudium ein vorzeitiges Dienstende. Fünf Strafminuten plus Spieldauerstrafe lautete dafür die Regelauslegung. Ganze 25 Sekunden dauerte die Überzahlsituation für Rosenheim, dann klingelte es erneut im Kasten der Joker zum 4-0 durch Sebastian Streu (31.). In der 50. Minute durfte dann auch der Kaufbeurer Anhang jubeln, als Thomas Heigl im Powerplay nach schöner Vorarbeit von Tyler Spurgeon 1-4 erfolgreich war.

Kaufbeurer Leistung mit Fragezeichen

Bereits in der 52. Spielminute stellten die Gäste wieder den alten Abstand her, dabei konnte man das 5-1 von Reid Duke durchaus in die Kategorie sehenswert einordnen. Den Schlusspunkt zu einem hoch verdienten 6-1 Auswärtssieg setzte Norman Hauner mit seinem zweiten Treffer. Während sich die Gäste durchaus verdienten Applaus bei den mitgereisten Fans abholen konnten, ließ die Kaufbeurer Leistung eine Woche vor dem Saisonstart einige Fragezeichen offen.