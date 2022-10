Eiskalte Joker: In dieser Statistik ist der ESV Kaufbeuren unschlagbar

Der ESV Kaufbeuren überrascht in der DEL2 - und überzeugt besonders in einer Statistik. Wie die personelle Lage vor dem Wochenende aussieht.

27.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Seit dem zurückliegenden Wochenende ist das erste Saisonviertel der DEL2 gespielt und Zweitligist ESV Kaufbeuren grüßt noch immer ganz oben von der Tabelle. Die Wertachstädter sind somit eine der aktuell großen Überraschungen in Eishockey-Deutschland. Der Erfolg fußt auf einer gnadenlosen Effizienz und auf einer bärenstarken Defensive, wie sich aus den Statistiken nach 14 Spielen herauslesen lässt.

So gaben die Joker laut offizieller Zählung pro Spiel bis dato die wenigsten Schüsse aller Mannschaften ab: Im Schnitt sind es knapp 25. Für ein Tor brauchen sie aber gerade einmal 8,5 Schüsse – nur Freitagsgegner Crimmitschau (Spielbeginn auswärts: 20 Uhr) ist hier genauso effektiv. Defensiv zeigen die Joker das mit Abstand beste Unterzahlspiel der Liga, überstehen rund neun von zehn Unterzahlsituationen schadlos.

Beim ESVK schmerzt der Ausfall von John Lammers

Und zwischen den Pfosten steht zumeist einer der besten Torhüter der DEL2: Daniel Fießinger, der aktuell auf eine Fangquote von 93,15 kommt. Zweifelsfrei: Auch am Wochenende wird der Ausfall von Topscorer John Lammers (16 Punkte) schmerzen. Er wird wohl auch noch einige Spiele lang Punktbester beim ESVK bleiben, aktuell folgt ihm Kapitän Tyler Spurgeon mit elf Zählern.

Vier Spiele bestreiten die Joker nun noch in den kommenden neun Tagen; dann folgt die Deutschland-Cup-Pause. Anfang November heißen die Gegner Krefeld und Bayreuth. An diesem Wochenende steht neben der Fahrt nach Crimmitschau noch die Heimpartie gegen Freiburg (Sonntag, 18.30 Uhr) an.

Simon Schütz könnte in den ESVK-Kader zurückkehren

Ein gutes Vorzeichen für den ESVK ist, dass die Wölfe bisher die meisten Auswärtsgegentore aller Teams kassiert haben, nämlich 30. Zugleich haben sie mit 26 eigenen Treffern aber auch die beste Offensive bei Auswärtsspielen. Gute Voraussetzungen also für reichlich Spektakel auf dem Eis. Personell steht der zuletzt fehlende Verteidiger Simon Schütz wohl wieder im ESVK-Kader. Einige Spieler sind allerdings krank, weitere Einzelheiten nannte der Verein nicht. Bei ihnen entscheidet sich ein Einsatz spontan.

