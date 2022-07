Kanadische Kultur in Kaufbeuren: ESVK-Neuzugang Jacob Lagacé im Interview

Der neue ESVK-Mittelstürmer Jacob Lagacé will beim Eishockey-Zweitligisten an der Wertach einige Gepflogenheiten aus seiner Heimat einbringen.

Mit Jacob Lagacé (32) hat der ESV Kaufbeuren den dritten Kontingentspieler unter Vertrag genommen. 2019/20 spielte der Franco-Kanadier in Krefeld, die beiden Corona-Spielzeiten verbrachte der Angreifer in Frankreich, wo er mit Rouen den Titel holte, und zuletzt in Norwegen.

Wie lange dauerten die Verhandlungen und womit haben die Verantwortlichen beim ESVK Sie überzeugt?

Jacob Lagacé: Ich glaube nicht, dass es wirklich lange war, vielleicht eine Woche. Mein Agent hat mir von dem Angebot erzählt, und er musste mich nicht überzeugen. Ich war schon früher gerne in Deutschland und dachte, das wäre eine tolle Gelegenheit, wieder dort zu spielen.

Kaufbeuren hat ein recht junges Trainerduo. Wie war die Kommunikation mit Marko Raita und Daniel Jun?

Lagacé: Die Kommunikation mit Marko war einfach. Wir hatten ein nettes Gespräch über die kommende Saison. Er scheint ein guter Trainer und ein guter Mensch zu sein.

Sie haben in vielen europäischen Ligen gespielt. Inwiefern ist das deutsche Eishockey anders?

Lagacé: Ich denke, das Eishockey ist gut. Ich würde sagen, es hat ein bisschen mehr nordamerikanischen Stil als andere europäische Ligen, ein bisschen physischer und es gibt mehr „Trash Talks“ zwischen den Gegnern.

Wie verbringen Sie aktuell den Sommer in Kanada?

Lagacé: Ich bereite mich gerade auf die Saison vor, nehme mir Zeit für Familie und Freunde und versuche, das schöne Wetter zu genießen, um mit dem Boot auf den See zu fahren oder ein paar Runden Golf zu spielen.

Sie sind in Ihrem Leben viel unterwegs gewesen. Welche Orte haben Sie besonders beeindruckt und welche Rolle spielt Ihr Heimatland noch?

Lagacé: Ich hatte das Glück, verschiedene Orte besuchen zu können, sei es auf Reisen mit den Teams, in denen ich gespielt habe, oder im Urlaub während oder nach der Saison. Es wäre schwer, einen Ort herauszupicken, der mich am meisten beeindruckt hat, aber ich versuche, überall wo ich hinkomme, ein bisschen von der Kultur mitzunehmen. Und ich versuche, ein bisschen von der kanadischen Kultur weiterzugeben, wann immer ich kann.

