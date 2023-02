Was ein Krokodil mit dem ESVK-Sieg gegen Regensburg zu tun hat

Der ESV Kaufbeuren gewinnt am Faschingswochenende mit 5:2 gegen Regensburg. Nach einem sehr starken ersten Drittel agieren die Joker aber nachlässig.

18.02.2023 | Stand: 09:13 Uhr

Dem Krokodil war es bereits Ende des ersten Drittels zu viel. Er wisse gar nicht, ob er überhaupt noch einmal zurückkomme, sagte ein dem Regensburger Fanlager zuzuordnender Anhänger in knallgrünem Faschingsganzkörperkostüm und trottete mit zwei anderen in Richtung Bahnhof. Deutlich früher zu Ende als geplant war das Eishockeyspiel an diesem Abend auch für Regensburgs Torwart Devin Williams, der laut offizieller Statistik eine einzige Parade machte bis er nach sieben Minuten von Patrick Berger abgelöst wurde. "Es ist schnell erzählt. Die ersten drei Schüsse waren drin", lautete das ernüchterte Fazit von Regensburgs Cheftrainer Max Kaltenhauser.

Und so stand es nach rund sieben Minuten bereits 3:0 für den ESVK. Während der doch nennenswert besetzte Regensburger Block immer leiser wurde, herrschte im Kaufbeurer Fanlager, wo sich mit Perücken und anderen Utensilien verkleidete Rot-Gelbe tummelten, beste Laune. Alexander Thiel sorgte nach 16 Minuten in Überzahl mit seinem Treffer zum 4:0 eigentlich für die Vorentscheidung. Regensburg war den Jokern schlicht nicht gewachsen. "Wir haben 19 Minuten und 50 Sekunden lang einfach sehr gutes Eishockey gespielt", erklärte Marko Raita.

ESV Kaufbeuren gegen Regensburg: "Undiszipliniertheiten" im zweiten Drittel - "So hat Regensburg das Spiel übernommen"

Dann kassierten die Joker ihre erste Strafe, in der ersten Hälfte des zweiten Abschnitts folgten zwei weitere "Undiszipliniertheiten", die dem Kaufbeurer Übungsleiter ziemlich sauer aufstießen. "So hat Regensburg das Spiel übernommen und wir verloren den Faden", sagte Raita. Anders gesagt: Das Krokodil hat eine wesentliche Leistungssteigerung der Regensburger und ein Spiel dann auf Augenhöhe verpasst.

Aber eines mit weiterhin einem Unterschied. Und der stand zwischen den Pfosten des ESVK. Daniel Fießinger stellte auch an diesem Abend anschaulich unter Beweis, warum es für den Kaufbeurer Eissportverein eine ganz wunderbare Nachricht ist, dass er jüngst um zwei Jahre verlängert hat. "Er hat einen überragenden Job gemacht", zollte Regensburgs Trainer Max Kaltenhauser seinen Respekt. Aber auch der 26-jährige Schlussmann fand: "Zum Ende des Spiels hin sind wir nachlässig geworden." Das wurde erst noch überdeckt durch das 5:0, ein Tor aus dem Gestocher heraus, das letztlich dem jungen Johannes Krauß zugeschrieben wurde.

Regensburg im letzten Drittel mit mehr Torschüssen als zurückhaltende Kaufbeurer

Im Schlussabschnitt hatte Regensburg sogar minimal mehr Torschüsse als die nun deutlich zurückhaltenderen Kaufbeurer. "Wir haben es dann auch zwei Mal nicht geschafft, das Spiel zu kontrollieren", monierte Fießinger – und so hätte das Krokodil, wäre es noch da gewesen, in der 49. sowie der 54. Minute sogar noch minimalen Grund zum Jubeln gehabt. Möglicherweise machte sich hier auch das Fehlen von Verteidigungsroutinier Simon Schütz bemerkbar, der die letzten 20 Minuten angeschlagen in der Kabine blieb.

Das nächste Heimspiel steht dem ESVK schon unmittelbar bevor. Am Montagabend (19.30 Uhr) gastieren die Kassel Huskies, der souveräne Tabellenführer, in der Energie Schwaben Arena. Bei dem Match handelt es sich um eine Partie, die im Dezember verschoben wurde, weil Kaufbeuren damals viele erkrankte Spieler hatte.

Kennen Sie schon unseren Eishockey-Podcast? Hier gelangen Sie zur neuesten Folge: "Stockcheck"-Podcast: Ultras - Superfans oder Chaoten? Wie tickt die Allgäuer Eishockey-Fanszene?

Mit den Hessen kommt die maximal große Aufgabe ins Allgäu. Die Schlittenhunde gewannen ihr Freitagsspiel gegen Bad Nauheim etwa mit 8:2. Eine Woche zuvor zerlegten sie schon den Drittplatzierten aus Ravensburg mit 6:1. Fießinger wird also gefordert sein. Und die Fans? Sollten an Rosenmontag wohl beherzigen: Ein Krokodil scheint eben kein Glücksbringer zu sein.