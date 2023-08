Das ist der Spielplan des ESV Kaufbeuren in der DEL2-Saison 2023/24

Der Spielplan 2023/24 der zweiten deutschen Eishockeyliga steht fest, doch wann spielt der ESV Kaufbeuren gegen wen? Alle Termine des ESVK auf einen Blick.

22.08.2023 | Stand: 09:44 Uhr

Die Hauptrunde der DEL2 beginnt in knapp etwas mehr als einem Monat. Dann geht es auch für die Jokers wieder los und zwar am 15. September. Mit den EC Kassels Huskies steht auch direkt der erste Gegner fest. Die Hauptrunde beinhaltet 52 Spieltage und die Kontrahenten des ESV Kaufbeuren stehen fest.

Auch die Pre-Playoffs sind terminiert, sie beginnen am 6. März 2024, eine Woche später starten die Playoffs. Am 9. April steht dann fest, welches Team neuer Meister der zweiten deutschen Eishockyliga ist.

Die Vorbereitungsspiele des ESV Kaufbeuren

19. August, 18 Uhr: ESV Kaufbeuren - HC Bozen

20. August, 15 Uhr: ESV Kaufbeuren - EHC Winterthur

24. August, 19.30 Uhr: HC Thurgau - ESV Kaufbeuren

25. August, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Bietigheim Steelers

1. September, 19.30 Uhr: Pioneers Vorarlberg

3. September, 18.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - EHC Lustenau

8. September, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Starbulls Rosenheim

Lesen Sie auch: ESV Kaufbeuren holt Top-Stürmer Sami Blomqvist zurück

Der Spielplan des ESV Kaufbeuren in der DEL2-Saison 2023/2024

September

15.09.2023, 19.30 Uhr: EC Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren

17.09.2023, 18.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - EHC Freiburg

22.09.2023, 19.30 Uhr: Dresdner Eislöwen - ESV Kaufbeuren

24.09.2023, 18.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Selber Wölfe

29.09.2023, 20 Uhr: Ravensburg Towerstars - ESV Kaufbeuren

Oktober

1.10.2023, 18.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - EC Bad Nauheim

3.10.2023, 17 Uhr: ESV Kaufbeuren - Krefeld Pinguine

6.10.2023, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - EV Landshut

8.10.2023, 17 Uhr: Lausitzer Füchse - ESV Kaufbeuren

13.10.2023, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Starbulls Rosenheim

15.10.2023, 17 Uhr: Eisbären Regensburg - ESV Kaufbeuren

20.10.2023, 19.30 Uhr: Bietigheim Steelers - ESV Kaufbeuren

22.10.2023, 18.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - EC Kassel Huskies

27.10.2023, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Dresdner Eislöwen

29.10.2023, 18.30 Uhr: Selber Wölfe - ESV Kaufbeuren

November

3.11.2023, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Ravensburg Towerstars

5.11.2023, 18.30 Uhr: EC Bad Nauheim - ESV Kaufbeuren

17.11.2023, 19.30 Uhr: Krefeld Pinguine - ESV Kaufbeuren

19.11.2023, 17 Uhr: ESV Kaufbeuren - Eispiraten Crimmitschau

24.11.2023, 19.30 Uhr: EV Landshut - ESV Kaufbeuren

26.11.2023, 17 Uhr: ESV Kaufbeuren - Lausitzer Füchse

28.11.2023, 20 Uhr: Eispiraten Crimmitschau - ESV Kaufbeuren

Dezember

1.12.2023, 19.30 Uhr: Starbulls Rosenheim - ESV Kaufbeuren

3.12.2023, 17 Uhr: ESV Kaufbeuren - Eisbären Regensburg

8.12.2023, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Bietigheim Steelers

10.12.2023, 18.30 Uhr: EHC Freiburg - ESV Kaufbeuren

15.12.2023, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - EHC Freiburg

17.12.2023, 17.00 Uhr: EC Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren

22.12.2023, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Selber Wölfe

26.12.2023, 17 Uhr: Dresdner Eislöwen - ESV Kaufbeuren

28.12.2023, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - EC Bad Nauheim

30.12.2023, 18.30 Uhr: Ravensburg Towerstars - ESV Kaufbeuren

Januar

2.01.2024, 19.30 Uhr: Lausitzer Füchse - ESV Kaufbeuren

5.01.2024, 20 Uhr: Eispiraten Crimmitschau - ESV Kaufbeuren

7.01.2024, 17 Uhr: ESV Kaufbeuren - Krefeld Pinguine

12.01.2024, 20 Uhr: Eisbären Regensburg - ESV Kaufbeuren

14.01.2024, 17 Uhr: ESV Kaufbeuren - Starbulls Rosenheim

16.01.2024, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - EV Landshut

19.01.2024, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - EC Kassel Huskies

21.01.2024, 16 Uhr: Bietigheim Steelers - ESV Kaufbeuren

26.01.2024, 19.30 Uhr: Selber Wölfe - ESV Kaufbeuren

28.01.2024, 17 Uhr: ESV Kaufbeuren - Dresdner Eislöwen

30.01.2024, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Ravensburg Towerstars

Februar

2.02.2024, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Eispiraten Crimmitschau

4.02.2024, 17 Uhr: Krefeld Pinguine - ESV Kaufbeuren

9.02.2024, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Lausitzer Füchse

11.02.2024, 17 Uhr: EV Landshut - ESV Kaufbeuren

20.02.2024, 19.30 Uhr: EC Bad Nauheim - ESV Kaufbeuren

23.02.2024, 19.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Eisbären Regensburg

25.02.2024, 17 Uhr: Starbulls Rosenheim - ESV Kaufbeuren

März

1.03.2024, 19.30 Uhr: EHC Freiburg - ESV Kaufbeuren

3.03.2024, 18.30 Uhr: ESV Kaufbeuren - Bietigheim Steelers

Tickets für die Joker-Spiele in der DEL2 im Vorverkauf erhältlich

Dauerkarten sind seit dem 19. Juni erhältlich, der Vorverkauf für Einzeltickets beginnt am 16. August. Die Tickets sind entweder bei der ESVK-Geschäftsstelle erhältlich oder in den AZ-Service-Centern wie in Kempten, Memmingen, Mindelheim, und anderen Standorten. Aber auch im Onlineshop der Allgäuer Zeitung. Die Tickets beginnen preislich ab 11 Euro.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.