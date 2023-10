ESVK-Stürmer Jacob Lagacé fällt länger aus als bisher angenommen

Der ESV Kaufbeuren holt in Selb nach 3:1-Führung nur einen Punkt – was auch der dünnen Personaldecke geschuldet ist. Gesucht wird nun ein neuer Angreifer.

30.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Vier Punkte hat Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren am Wochenende geholt. Drei gegen Dresden beim 4:1-Sieg am Freitag und einen am Sonntag bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Selb. Zum dritten Mal in dieser Saison war ein Spiel mit Beteiligung des ESVK nach regulärer Zeit nicht entschieden, den Extra-Punkt sicherte er sich nie.

