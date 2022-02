Noch bis Montag sind Neuverpflichtungen in der DEL2 möglich. Was beim ESV Kaufbeuren überlegt wird und was Geschäftsführer Michael Kreitl zum Spielermarkt sagt.

24.02.2022 | Stand: 17:52 Uhr

Nach der knappen und wegen der vielen Chancen auch ärgerlichen 2:3-Niederlage des ESV Kaufbeuren in Freiburg am Dienstagabend bleibt das Rennen um den zehnten Tabellenplatz in der DEL2 weiter offen. Zwar ist ihr Punktequotient weiter um 0,18 Punkte besser als der von Bad Tölz (11.), weitere Zähler aus den fünf noch verbleibenden Spielen sind für den sicheren Klassenerhalt aber nötig.