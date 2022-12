ESV Kaufbeuren verliert in Bayreuth, ECDC Memmingen und Füssen siegen

Vorletzter Eishockey-Spieltag des Jahres 2022 in der DEL2 und der Oberliga: So haben der ESV Kaufbeuren, der ECDC Memmingen und der EV Füssen gestern gespielt.

29.12.2022 | Stand: 08:19 Uhr

Schlussspurt für die klassenhöchsten Allgäuer Eishockey-Clubs im Jahr 2022. Während der ESV Kaufbeuren in der DEL2 ausgerechnet bei Kellerkind Bayreuth verlor, lief es für die Oberligisten Memmingen und Füssen gestern Abend besser.

ESVK aktuell: Unerwartete Niederlage bei den Bayreuth Tigers

Die Bayreuth Tigers kamen gestern Abend vor 1235 Zuschauer schwungvoller aus der Kabine und hatten nach einer Strafe für den ESVK die ersten Möglichkeiten. Torwart Maxi Meier konnte dabei einen Schuss von Sami Blomqvist entschärfen. Die Joker, bei denen John Lammers nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte, waren im ersten Drittel bei ihren Offensivbemühungen weitgehend harmlos. Nach einer unübersichtlichen Situation vor dem Kaufbeurer Tor in der 17. Minute war Travis Ewanyk zur Stelle und war aus kurzer Entfernung im Nachschuss zum 1:0 erfolgreich.

Mit wenig Höhepunkten auf beiden Seiten startete auch das Mitteldrittel. Mehr oder weniger aus dem Nichts gelang dem ESVK durch Tyler Spurgeon in der 29. Minute der 1:1-Ausgleich. Als Markus Lillich in der 31. Minute die Joker erstmals in Führung brachte, schien das Momentum zugunsten der Joker zu kippen. Doch zum Ende des Drittels leisteten sich die Kaufbeurer zwei Strafen und die Bayreuther kamen in die Partie zurück. Ganze sechs Sekunden waren im zweiten Powerplay für die Tigers gespielt, da zappelte der Puck zum 2:2-Ausgleich (39.) im Tor der Joker.

Ausgerechnet der Ex-Joker Branden Gracel traf in der 45. Minute zur 3:2-Führung , als die Joker den Bayreuther Stürmer zu sorglos auf den Kasten von Maxi Meier schießen ließ. Während beim ESVK an diesem Abend so gut wie nichts zusammenlief, hatten die Franken nun auch das Glück auf ihrer Seite, denn den Treffer von Tom Schwarz in der 49. Minute fälschten die Joker selber ins eigene Tor ab. Mit dem 3:4-Anschlusstreffer von John Lammers (52.) keimte zwar auf Kaufbeurer Seite wieder etwas Hoffnung auf, doch auch mit sechs Feldspielern in der Schlussphase gelang dem ESVK nicht mehr der Ausgleich. Stattdessen erzielte Bayreuth noch sechs Sekunden vor dem Ende den Treffer zum verdienten 5:3-Endstand. (tsc)

Tore: 1:0 Ewanyk (17.), 1:1 Spurgeon (29.), 1:2 Lillich (31.), 2:2 Kretschmann (39.), 3:2 Gracel (45.), 4:2 Schwarz (50.), 4:3 Lammers (52.), 5:3 Bindels (60.)

Strafminuten: Bayreuth 2, Kaufbeuren 6

Zuschauer: 1235.

ECDC Memmingen und EV Füssen siegen in der Oberliga-Süd gegen die Schlusslichter

EV Füssen

Tore: 1:0 Slavetinsky (19.), 1:1 Vesalainen (25.), 2:1 Seppäänen (29), 3:1 Knaub (31.), 4:1 Seitz (38.), 5:1 Seppänen (38.), 6:1 Knaub (44.), 7:1 Neudecker (47.), 8:1 Knaub (50.)

Strafminuten: Füssen 8, Klostersee 12

Zuschauer: 877.





Tore: 1:0 Pekr (6.), 2: 0 Hafenrichter (20.), 3:0 Stange (28.), 3:1 Wagner (30.), 4:1 Kryvorutskyy (30.)

Strafminuten: Memmingen 8, Landsberg 6

Zuschauer: 2352.

