ESVK-Trainer Marko Raita hat eine Ursache für drei Niederlagen in Serie gefunden

ESVK-Trainer Marko Raita geht nach drei Niederlagen auf Ursachenforschung. Außerdem berichtet der Finne vom Besuch des kürzlich operierten Yannik Burghart.

09.02.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Nach drei Niederlagen in Folge will der ESV Kaufbeuren in der DEL2 wieder in die Spur finden, vor allem, um Tabellenplatz zwei abzusichern. Am Freitag (19.30 Uhr) gastiert der EV Landshut zum Derby in der seit Tagen ausverkauften Kaufbeurer Arena. Nach Weißwasser geht die Auswärtsfahrt am Sonntag (17 Uhr). Wir haben mit ESVK-Cheftrainer Marko Raita (42) gesprochen, der zuletzt Einstellung und Spielvorbereitung seines Teams kritisiert hatte.

