ESVK beendet Hauptrunde auf dem achten Tabellenplatz - 2:3-Niederlage beim VER Selb

Der ESV Kaufbeuren hat sein letztes Hauptrundenspiel der laufenden DEL2-Saison mit 2:3 beim VER Selb verloren.

06.03.2022 | Stand: 08:25 Uhr

ESVK-Trainer Tray Tuomie musste dabei neben den langzeitverletzten Stefan Vajs und Markus Schweiger auch krankheitsbedingt auf Fabian Voit sowie auf den angeschlagenen Mikko Lehtonen verzichten. Johannes Krauss und David Diebolder waren dazu mit der U20 Mannschaft in Berlin im Einsatz. Thomas Höneckl stand im Tor. Maxi Meier war Backup.

Das Spiel brauchte dann eine Weile bis es etwas in Schwung kam. In der vierten Spielminute hatte Philipp Krauß einen ersten gefährlichen Schuss zu verzeichnen, den aber Selbs Torhüter Michel Weidekamp sicher parieren konnte. Ein anschließendes Powerplay für die Joker war leider nicht zwingend genug, auch wenn es zwei mal vor dem Wölfe Tor gefährlich wurde. Das wurde es aber auch auf der anderen Seite. Nick Miglio setzte in Unterzahl zu einem schnellen Konter an, scheitere unter Bedrängnis eines Kaufbeurer Defenders aber an Thomas Höneckl im Tor des ESVK. Die Wölfe hatten dann in Minute neun ihr erstes Überzahlspiel und da hätten dann aber die Joker in Führung gehen können. Florian Thomas war auf und davon, traf im Abschluss aber leider nur die Unterkante der Latte.

Im Gegenzug musste dann Leon van der Linde im Torraum gegen den einschussbereiten Nick Miglo retten. Rund um die 15. Spielminute schien es dann so, als könnte der ESVK sich immer mehr gefährliche Aktionen erspielen. Yannik Burghart scheiterte bei einer zwei auf eins Situation nach einem Pass von Tyler Spurgeon noch an Michel Weidekamp, wie kurz darauf Markus Lillich, nach einer starken Einzelaktion. In der 18. Minute gingen die Joker dann aber in Führung. Die Scheibe lief schnell durch die eigenen Reihen und Max Oswald und Philipp Krauß spielten Sami Blomqvist vor dem Tor der Wölfe frei und dieser umkurvte Torhüter Michel Weidekamp gekonnt und schob zum ersten Treffer des Abends ein. Nur eine Minute später bedankte sich Sami Blomqvist mit fast dem selben Zuspiel bei Philipp Krauß und dieser machte es dem Finnen gleich und schoss frei vor dem Selber Tor zum 0:2 ein. Somit ging es mit einem Spielstand von 0:2 zum ersten Pausentee.

Die Joker zeigten sich im zweiten Drittel leider nicht mehr sehr konzentriert und effektiv wie noch im ersten Abschnitt. Sami Blomqvist hatte in der 21. Spielminute nach einen Scheibengewinn im Forechecking einen ersten guten Torabschluss, er scheiterte jedoch am Wölfe Keeper. Im Anschluss hatten die Selber ein weiteres Powerplay. Die dickste Chance hatten dabei aber wieder die Joker. Alex Thiel tankte sich bis vor Michel Weidekamp, sein Torschuss war aber sichere Beute des Selber Torhüters. In der 28. Minute nutzten die Wölfe dann ein weiteres Powerplay zum 1:2 Anschlusstreffer. Lukas Vantuch spielte Neuzugang Daniel Leavens vor dem Tor frei und der Kanadier traf trocken in den rechten Torwinkel. Die Joker hatten in dieser Phase der Partie auch irgendwie ihren Faden verloren und wirkten einfach nicht mehr so konzentriert wie noch zuvor. In der 32. Spielminute hatten die Kaufbeurer dann in einem Powerplay Pech, als Sami Blomqvist nur die Latte traf und es somit verpasste den dritten Joker Treffer zu markieren. Eine Minute vor der Pause musste mit Max Oswald erneut ein ESVK Spieler auf die Strafbank und erneut hatten die Joker eine dicke Konterchance. John Lammers spielte Tobias Echtler alleine vor dem Selber Tor frei, er kam jedoch nicht zum Torschuss, da er von einem Wölfe Defender in den Augen der Schiedsrichter noch fair gestoppt wurde. Tobias Echtler sah dies aber seiner Reaktion nach zu urteilen etwas anders. So ging es mit einem Spielstand von 1:2 in die zweite Pause.

Auch im Schlussabschnitt fanden die Wertachstädter nicht mehr zu ihrem Spiel. Die Hausherren nutzten ihr Powerplay in der 41. Spielminute erneut aus und erzielten durch Lukas Slavetinsky den 2:2 Ausgleichstreffer. Thomas Höneckl war gegen den Schlagschuss des Verteidigers völlig machtlos, da ihm Lukas Vantuch direkt und ohne Gegenspieler die Sicht genommen hatte. Direkt nach dem Bully hatten dann Sami Blomqvist und Philipp Krauß gute Chancen auf den schnellen Gegenschlag, beide scheiterten aber an Michel Weidekamp. Sami Blomqvist war dann auch der in der 46. Spielminute dann zum zweiten Mal am heutigen Abend nur den Pfosten traf. Für den ESVK war es bereits der dritte Aluminiumtreffer in der Partie. Nur eine Minute später tauchte Sami Blomqvist nach einem Pass von Philipp Krauss alleine vor dem Selber Gehäuse auf, aber scheiterte mit im Abschluss erneut an Michel Weidekamp.

Danach war beim ESVK irgendwie so richtig die Luft raus. Die Selber verbrachten viel Zeit in der Zone der Joker und die Allgäuer selber schafften es kaum noch gefährlich in die Zone der Wölfe. Eine weitere Strafzeit gegen den ESVK konnten die Hausherren nicht ausnutzen. Thomas Höneckl verhinderte nach 56 Minuten noch mit einem starken Fanghandsave gegen Nick Miglio den Selber Führungstreffer, zwei Minuten später aber war es soweit. Daniel Leavens fand mit einem Pass durch die beiden Bullypunkte hindurch den völlig ungedeckten Brett Thompson und dieser traf eiskalt in das linke Kreuzeck zum 3:2. Am Ende mussten sich die Joker dann aber auch mit diesem Spielstand geschlagen geben. Dank des 5:3 Erfolges des EC Bad Nauheim gegen den EHC Freiburg beendet der ESV Kaufbeuren die DEL2 Hauptrunde 2021/2022 auf dem achten Tabellenplatz.

Alle Infos zum Ticketing für das erste Heimspiel in den Pre-Playoffs gegen den EHC Freiburg am kommenden Mittwoch den 09. März 2022 um 19:30 Uhr folgen in Kürze.