News von der Saisonabschlussfeier - Diese zwei Stürmer bleiben weiterhin beim ESVK

Der ESV Kaufbeuren bastelt an seiner Mannschaft für die Saison 23/24. Bei der Saisonabschlussfeier wurden nun zwei Vertragsverlängerungen offiziell gemacht.

21.04.2023 | Stand: 20:54 Uhr

Auch in der kommenden Spielzeit werden Jere Laaksonen und Max Oswald für den ESV Kaufbeuren auf Torejagd gehen. Dass die beiden Stürmer Buron Joker bleiben, wurde im Rahmen der großen Saisonabschlussfeier des Zweitligisten am Freitagabend bekannt. Für den 32-jährigen Jere Laaksonen ist es die zweite Saison nach seiner Rückkehr an die Wertach. Früher stürmte der Finne mit inzwischen deutschem Pass schon zwischen 2016 und 2020 für den ESVK. In der zurückliegenden Saison führte er zumeist die dritte Sturmreihe an, kam dabei auf zehn Treffer in 52 Pflichtspieleinsätzen.

Jere Laaksonen hat seinen Vertrag beim ESVK verlängert. Bild: Mathias Wild (Archiv)

Max Oswald hat sich indes auch in der zurückliegenden Saison mehr und mehr in die Fanherzen gespielt, nicht zuletzt wegen seiner stets überaus beherzten Aktionen. Der 22-Jährige entstammt dem eigenen Nachwuchs, er kam in 55 Matches nun auf 21 Punkte. Geschäftsführer Michael Kreitl erklärte am Freitag: "Für uns stand es außer Frage, dass wir mit Jere Laaksonen und Max Oswald auch in Zukunft zusammenarbeiten wollen." Er lobte unter anderem die "hohe Identifikation" der beiden mit den Jokern.

Max Oswald hat ebenfalls sein Arbeitspapier bei den Jokern verlängert. Bild: Mathias Wild (Archiv)

ESV Kaufbeuren verlängert zwei Verträge - Saisonabschlussfeier fand erst einige Wochen nach Saisonende statt

Weil das Eis in der Energie Schwaben Arena bis in den April hinein gebucht war und entsprechend erst Mitte dieser Woche abgetaut wurde, fand die Saisonabschlussfeier erst einigen Wochen nach dem enttäuschenden Ausscheiden der Joker im Viertelfinale der DEL2-Play-Offs statt. Das hinderte zahlreiche Rot-Gelbe aber nicht, sich Autogramme, Fanartikel, getragene Trikots oder andere Gebrauchsgegenstände der Mannschaft zu sichern. (Lesen Sie auch: Zwei vom ESV Kaufbeuren sind auf dem Sprung zum AEV)

Die Saisonabschlussfeier war dabei durchaus gut besucht – kurz nach Beginn der Veranstaltung beliefen sich Schätzungen der Besucherzahl auf an die 1000. Auch zahlreichen Nachwuchscracks bescherte das Event besondere Momente. Neben dem Part, den die erste Mannschaft einnahm, wurde ausgiebig auch die erfolgreiche Nachwuchsabteilung vorgestellt – und dabei unter anderem das U20-Team bejubelt, das vor wenigen Wochen im Rennen um die deutsche Meisterschaft erst im Halbfinale gescheitert ist.

Weitere Nachrichten aus dem Sport im Allgäu lesen Sie hier.