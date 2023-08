"Überflüssig": So reagiert der ESVK auf den Spielabbruch in Meran

Der ESVK um Gesellschafter Thomas Petrich kritisiert die Rauchbomben-Aktion der Joker-Fans beim Test-Turnier in Meran. Kritik hagelt es auch von anderer Seite.

21.08.2023 | Stand: 16:13 Uhr

Weniger die Ergebnisse, sondern mehr die gewonnenen Eindrücke wollte Trainer Marko Raita beim Testspielwochenende des Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren in Meran in den Fokus rücken. Um Eindrücke sollte es nach dem Samstagabendspiel gegen Bozen in der Tat gehen. Dieses musste im Schlussdrittel beim Stand von 3:2 für die Italiener abgebrochen werden, weil im Kaufbeurer Block eine Rauchbombe gezündet wurde.

