ESVK-Geschäftsführer Kreitl befürwortet Festhalten an Auf- und Abstieg

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl begrüßt das Festhalten an Auf- und Abstieg in der DEL2. Joker treffen im letzten Spiel vor Weihnachten auf Bad Nauheim.

22.12.2021 | Stand: 17:09 Uhr

Trotz einiger Spielausfälle und fragwürdigem sportlichen Wert bei Spielen wie dem 13:3 zwischen Selb und Ravensburg und dem 12:3 des ESV Kaufbeuren gegen Selb will die DEL2 weiter an Auf- und Abstieg festhalten.

Auch Michael Kreitl, Geschäftsführer des ESV Kaufbeuren, spricht sich dafür aus, daran erst einmal nichts zu ändern. „Den Auf- und Abstieg in unserer Liga auszusetzen, um sich als Verein auf der sicheren Seite zu wähnen, würde dafür sorgen, dass die Spiele egal wären“, sagt Kreitl nach der 3:4-Niederlage im Penaltyschießen gegen Crimmitschau am Dienstagabend. „Sie wären nicht mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Dann könnten wir den Betrieb gleich einstellen.“

Kreitl schließt Kehrtwende nicht aus

Ganz ausschließen, dass es am Ende doch keinen Absteiger gibt, will Kreitl aber nicht. Das könnte der Fall sein, „wenn die Ungereimtheiten zu groß“ werden – etwa wenn speziell zum Ende der Spielzeit zu viele Partien abgesagt werden müssen. „Auch in der vergangenen Saison haben wir diese Frage erst im Februar entschieden. Wieso sollten wir es diesmal schon im Dezember tun?“, fragt Kreitl.

Zuschauerzahlen in DEL2 fast um Hälfte gesunken

Klar ist: Die Pandemie hat die DEL2 fest im Griff. Ab kommender Woche gibt es deutschlandweit wieder Geisterspiele. Bis jetzt sind die Zuschauerzahlen im Vergleich zur Saison 2019/20 um 47 Prozent zurückgegangen. Im Ligaschnitt schauten 1498 Menschen zu. Beim ESVK sind es, wegen der schon seit Dezember geltenden Geisterspielregel, nur knapp 1153. Ligachef René Rudorisch forderte daher nochmals eine Ausweitung der Coronahilfen vom Bund auf das kommende Jahr.

Ex-Eishockeyprofi Michael Kreitl ist seit 2015 ESVK-Geschäftsführer. Bild: Benjamin Kahr (Archivbild)

Für ESVK-Manager Michael Kreitl macht es sich bezahlt, dass er bereits im Sommer behutsam gearbeitet habe. Unnötige Kosten wurden bei den Jokern großteils vermieden, der Kader besteht aus vielen jungen Akteuren. Im Mai habe der ESV Kaufbeuren verschiedene Anträge für Hilfen gestellt. Das Geld sei inzwischen ausbezahlt worden, erklärte der Manager – ohne ins Detail zu gehen. „Wir halten uns noch über Wasser“, meinte er. (Lesen Sie auch: ESVK-Stürmer Sami Blomqvist: So verbringe ich Weihnachten)

Kreitl: "Der gerade entstehende Schaden ist immens"

Lesen Sie auch

Beim ESVK sind keine großen Sprünge drin Eishockey

Aktuell sei eine Antragsstellung nicht möglich, entsprechend ist für die jüngst entgangenen Einnahmen auch noch kein Geld vom Staat geflossen. Für Kreitl steht fest: „Der gerade entstehende Schaden ist immens.“ Und so gehen alle Beteiligten beim ESVK ein zweites Mal einem Weihnachten in gewisser Ungewissheit entgegen. Zuvor steht noch das letzte Heimspiel vor dem Fest an, Gegner sind am Donnerstag ab 19.30 Uhr die Roten Teufel aus Bad Nauheim.

Lesen Sie auch: Olympia ohne NHL-Profis: Entscheidung laut US-Medien gefallen