Warum eine Fahne beim ESVK-Spiel für viel Aufregung sorgt

Nach dem 5:4-Erfolg des ESVK fährt Topscorer Lagacé wie üblich mit einer Fahne übers Eis. Doch die Nachricht auf der Flagge sorgte für reichlich Aufregung.

11.02.2023 | Stand: 12:38 Uhr

Eine Fahne hat am Freitag den nach Verlängerung erfolgten 5:4-Sieg des ESV Kaufbeuren gegen den EVL Landshut in der DEL2 überlagert. Der kanadische ESVK-Topscorer sauste nach dem Match, wie schon in vielen Spielen zuvor, mit einer Fahne über das Eis. Diesmal bekam er aber ein Utensil mit brisantem Inhalt ausgehändigt. "Landshut verrecke" war auf dem rot-gelben Stoff zu lesen.

Diese Botschaft sorgte auch am Samstag in sozialen Medien noch für Aufsehen. Zumindest wurde Spieler Lagacè, der kein Deutsch spricht, selbst in Landshuter Fankreisen teilweise in Schutz genommen. "Wenn einer eine Strafe bekommen sollte, dann der Fan, der ihm das Ding in die Hand drückt", kommentierte etwa ein Fan im sozialen Netzwerk.

Allerdings ist es keine übliche Fahne: Der Schriftzug "Landshut verrecke" ist hier deutlich zu erkennen. Bild: Mathias Wild

Zu lesen gab es sowohl Stimmen, die die Aktion nicht weiter schlimm fanden als auch solche, die sie verurteilten. Nach Informationen unserer Zeitung haben sich ESV Kaufbeuren-Funktionäre recht schnell nach Spielende bei Verantwortlichen des EV Landshut für den Vorfall entschuldigt. "Wir finden, das geht gar nicht", erklärte ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl am Samstagmittag im Gespräch mit unserer Redaktion.

