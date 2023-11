Neuverpflichtung: ESVK nimmt finnischen Stürmer unter Vertrag

Joker-Stürmer Jacob Lagacé wird noch längere Zeit ausfallen. Mit Micke Saari hat der ESV Kaufbeuren daher nun einen neuen Kontingentspieler geholt.

Der ESV Kaufbeuren hat mit Micke Saari einen Ersatz für den schwerer verletzten Jacob Lagacé gefunden. Der 29-jährige Finne, der Mittel- und Außenstürmer spielen kann, ist am Montag in der Wertachstadt eingetroffen. Zu Beginn dieser Woche steigen die Buron Joker nach einigen freien Tagen in der Deutschland-Cup-Pause auch wieder in das Training ein. Am kommenden Freitag gastieren sie in Krefeld. Micke Saari wird dann mit dabei sein.

ESVK-Neuzugang war lange in erster finnischer Liga

Die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte Saari in der ersten finnischen Liga (bei JYP und SaiPa). "Micke Saari ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler, der das Spiel gut lesen kann." Zudem bezeichnete Kreitl den Finnen als "sehr mannschaftsdienlichen Spieler, der seine Stärken gleichermaßen in der Offensive wie in der Defensive hat", sagt Michael Kreitl über den Neuzugang, der künftig die Nummer 40 tragen soll. In Europa lief Saari bereits in Schweden, der Slowakei und zu Saisonbeginn in der dänischen Liga (für Odense) auf. Dort gelangen ihm in sieben Spielen sieben Scorerpunkte.

Jacob Lagacé hatte sich Mitte Oktober eine schwere Unterkörperverletzung zugezogen. Zunächst hieß es, er werde daher bis Jahresende fehlen. Inzwischen ist klar, dass eine Rückkehr rund um den Jahreswechsel nicht mehr wahrscheinlich ist. ESVK-Chef Michael Kreitl erklärte kürzlich, er wolle auch keinen Druck auf Lagacé ausüben.





Die nächsten Spiele des ESVK

17. November: Krefeld (A)

19. November: Crimmitschau (H)

24. November: Landshut (A)

26. November: Weißwasser (H)

28. November: Crimmitschau (A)

