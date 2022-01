ESVK holt vier Punkte - und bangt um Torwart Stefan Vajs

Nach neun Niederlagen in Serie feierte der ESV Kaufbeuren zwei Erfolgserlebnisse. Die Personallage entspannt sich allerdings nicht.

17.01.2022 | Stand: 14:26 Uhr

Immerhin vier Punkte eingefahren hat der ESV Kaufbeuren am Wochenende. In der DEL 2 gewann der Klub nach zuvor neun Niederlagen in Serie sowohl gegen Bad Tölz (3:2) als auch gegen die Kassel Huskies (4:3) – beide Partien entschieden die Joker in der Overtime für sich. "Hut ab vor unseren Jungs", lobte Cheftrainer Tray Tuomie auf der Pressekonferenz in Kassel. Der ESVK sei gut ins Spiel gestartet. „Wir waren auch ziemlich gut in Unterzahl, haben unter anderem ein Tor geschossen“, resümierte Tuomie. Dennoch seien es schwere 60 Minuten für Kaufbeuren gewesen, in Folge verstärkten Kasseler Drucks sei dann auch der Ausgleich gefallen.