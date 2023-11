Seit einem Monat im Krankenhaus: So geht es ESVK-Spieler Jacob Lagacé

Der ESV Kaufbeuren hat Micke Saari verpflichtet - und reagiert damit auf die schwere Verletzung von Jacob Lagacé. Für den Kanadier ist die Saison wohl beendet.

16.11.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Für ESV Kaufbeuren-Neuzugang Micke Saari, der seit Montag beim DEL2-Klub ist, ist das erste Pflichtspiel an neuer Wirkungsstätte gleich ein Besonderes. Die Joker treten in Krefeld an (Freitag, 19.30 Uhr). Gerüchten zufolge soll sich auch Krefeld mit einer Verpflichtung des Finnen befasst, letztlich aber davon abgesehen haben.

