Auf dieser Position hat der ESVK einiges zu bieten

In der DEL2 kann den ESVK-Torhütern Daniel Fießinger und Maxi Meier kaum ein Konkurrent das Wasser reichen. Dies könnte sich nun richtig auszahlen.

07.10.2022 | Stand: 09:43 Uhr

Mit dem 26-jährigen Daniel Fießinger (Fangquote nach fünf Einsätzen: 94,6 %) und dem vier Jahre jüngeren Maximilian Meier (Fangquote nach zwei Einsätzen: 94,5 %) hat der ESV Kaufbeuren in dieser Saison zwei Torhüter, die zu den besten ihrer Zunft in der DEL 2 gehören. Das Magazin Eishockey News hat Fießinger sogar als besten DEL 2-Spieler im September nominiert. „Das macht mich sehr glücklich. Besser kann’s kaum laufen, wenn man bei einem neuen Verein und in einer neuen Liga beginnt“, sagt der gebürtige Marktoberdorfer, der zwischen 2016 und 2020 auch bei Red Bull München in der DEL spielte.

