Tray Tuomie kommt als Nachfolger von Rob Pallin zum ESV Kaufbeuren. Der neue Trainer über seine Verbindung zum Modejournalismus und die anstehenden Aufgaben.

15.10.2021 | Stand: 05:54 Uhr

Seit Montag ist Tray Tuomie neuer Trainer des ESV Kaufbeuren. Der 53-jährige Deutsch-Amerikaner, bis Frühjahr 2021 Chefcoach bei den Augsburger Panthern, hat sein Auftaktspiel in Heilbronn am Dienstagabend knapp mit 4:3 gewonnen. Wir haben Tuomie in seiner neuen Heimat, der Kabine des ESVK, besucht. Wir sprachen mit Tuomie über …