Eishockey: Drei Spiele, drei Siege in der DEL2. Tray Tuomie erwischt beim ESV Kaufbeuren einen Traumstart und teilt großzügig Nettigkeiten aus.

19.10.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Für Streicheleinheiten und liebevolle Worte ist im Eishockey, so zumindest das klassische Klischee, selten bis nie Platz. Stattdessen sind es harte Checks und noch härtere Schüsse, die zu Begeisterung auf den Rängen führen. Entsprechend hat der neue ESV Kaufbeuren-Trainer Tray Tuomie ungewohnte Töne angeschlagen, als er unmittelbar nach seinem ersten DEL-2-Heimsieg, einem 7:2 gegen die Lausitzer Füchse am Sonntag, eine schiere Lobpreisung der Organisation in Kaufbeuren loswerden wollte.