ESVK verliert Derby gegen Tölz - Goalie Meier muss verletzt vom Eis

Der ESV Kaufbeuren hat das bayerische Derby gegen die Tölzer Löwen knapp mit 2-3 verloren. ESVK-Coach Tray Tuomie: "Tölz hat hervorragend gekillt".

31.10.2021 | Stand: 20:50 Uhr

Vor 1.768 Zuschauer waren die Joker im Startdrittel zunächst die aktivere Mannschaft und gingen in der zwölften Minute durch Joey Lewis zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 13. Minute war Tyler McNeely im Powerplay aus kurzer Entfernung erfolgreich. Nach einer schönen Einzelaktion hatte John Lammers in der 19. Minute die Führung auf dem Schläger, doch stattdessen kassierten die Joker in der letzten Minute des ersten Drittels noch zwei Strafzeiten, so dass der ESVK den Mittelabschnitt in doppelte Unterzahl beginnen musste.

Torwart Maximilian Meier verletzt - Stefan Vajs übernimmt

Zu allem Unglück verletzte sich Torwart Maximilian Meier kurz davor, so dass ab Minute 21 Stefan Vajs zwischen den Pfosten stand. Mit viel Einsatz und einer guten Torwartleistung konnten die Kaufbeurer in dieser Phase einen weiteren Gegentreffer verhindern. Gestärkt durch diese heikle Situation erzielte der ESVK in der 27. Minute das 2-1. Fabian Voit setzte sich außen durch und seinen Pass verwertete Florina Thomas zur Führung für die Joker.

Zu einfach in der Entstehung war der 2-2 Ausgleich für Bad Tölz, als Cam Spiro eine Direktabnahme unhaltbar zum Gleichstand in der 28. Minute verwertete. Der gleiche Spieler brachte die „Buam“ dann auch nach 33 Minuten in Führung, als die Defensive des ESVK nicht gut sortiert war. Nun hatten wiederum die Joker die Möglichkeit bei doppelter Überzahl den Ausgleich zu erzielen, doch das Überzahlspiel war an diesem Abend einfach zu ideenlos.

ESVK verliert Derby gegen Tölz: Das sagt Trainer Tray Tuomie

Allein im Schlussdrittel konnten die Kaufbeurer insgesamt acht Minuten in Überzahl agieren, doch sollte dem ESVK an diesem Abend kein weiterer Treffer mehr gelingen. „Das Ausschlaggebende war diesmal unser Powerplay. Tölz hat hervorragend gekillt. Wir hatten genügend Möglichkeiten, aber wir waren diesmal nicht in der Lage ein Tor zu erzielen“, sagt ESVK-Trainer Tray Tuomie nach der Partie. Ein starke Torhüterleistung und natürlich auch etwas Glück im letzten Drittel waren für Gäste Trainer Kevin Gaudet am Ende ausschlaggebend dass sein Team am Ende nicht ganz unverdient die Punkte mitnehmen konnte.

