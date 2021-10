Das sagten die Trainer nach dem ersten Allgäu-Derby des Saison

Der EV Füssen bejubelt einen 5:3-Erfolg im Oberliga-Derby gegen den ECDC Memmingen. EVF-Trainer Marko Raita freut sich ganz besonders.

18.10.2021 | Stand: 16:27 Uhr

Als Marko Raita und Sergej Waßmiller sich am Sonntagabend auf der Pressekonferenz begegneten, hätte ihre Stimmungslage gegensätzlicher kaum sein können. Kein Wunder: bedeutete der überraschende 5:3-Erfolg des EV Füssen gegen den ECDC Memmingen doch eine Premiere in doppelter Hinsicht. Für die Indians war es die erste Saisonniederlage, für die Füssener vor knapp 900 Fans der erste Sieg. Dabei sahen die Ostallgäuer lange wie der sichere Verlierer aus, lagen bis ins letzte Drittel mit 1:3 zurück. Eine Tatsache, die Memmingens Coach Waßmiller ziemlich aufbrachte. Er bemängelte Kopf- und Konzentrationsfehler seines Teams: „Nach drei hervorragenden Spielen waren wir heute nicht ganz da. Woran das gelegen hat, werden wir klären“, sagte der angefressene Deutsch-Russe.

Erster Sieg als EV Füssen-Trainer: Erleichterung bei Marko Raita

Ganz anders dagegen die Stimmungslage bei seinem finnischen Gegenüber: Marko Raita war die Erleichterung über seinen ersten Sieg als Trainer des EV Füssen sichtlich anzumerken. Zum Ende der Pressekonferenz, zupfte er den Moderator am Ärmel: „I just wanna say one more thing.“ Er wolle noch eine Sache sagen, erklärte Raita. Ohne die Unterstützung des Umfelds und von den Rängen wäre der Sieg nicht möglich gewesen. „Nur auf diese Weise können wir gemeinsam Erfolg haben.“ Dabei huschte ihm sogar ein kurzes Lächeln übers Gesicht. Für die sonst als so emotional-kontrolliert geltenden Finnen fast schon ein Gefühlsausbruch. Denn nach dem schwachen Auftritt zuvor in Landsberg (3:4 nach Penaltyschießen) war sein Team fast schon zum Siegen verdammt gewesen, um den Saisonstart nicht noch restlos zu vermasseln.

Noacks erstes Tor bringt den Sieg

Bemerkenswert: Den Siegtreffer erzielte nach 50 Minuten ausgerechnet Verteidiger Jörg Noack mit seinem ersten Treffer im Füssener Trikot. Der Altmeister kletterte durch diesen Erfolg auf Rang acht, während die Memminger punktgleich auf Rang drei mit den Eisbären Regensburg liegen, auf die sie am Freitag treffen. Füssen empfängt dann am Kobelhang den Deggendorfer SC.

