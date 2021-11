EV Füssen-Trainer Raita: „Bin sehr enttäuscht von meinem Team“

Nach der 2:5-Pleite beim Letzten Lindau geht Trainer Marko Raita hart mit dem EV Füssen ins Gericht. Wieso er die Pressekonferenz in Lindau vorzeitig verließ.

09.11.2021 | Stand: 15:06 Uhr

Trainer Marko Raita ist eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse, der auch nach Niederlagen betont sachlich bleibt. Das war auch nach dem Eishockey Oberliga-Spiel seiner Mannschaft in Lindau so. Allerdings konnte man diesmal erkennen, wie es in dem Finnen brodelt. 2:5 hatten die Füssener die Partie beim Tabellenletzten verloren und dabei zum wiederholten Male ein ganz schwaches Startdrittel gezeigt. Das war letztendlich ausschlaggebend, denn in den beiden anderen Abschnitten waren die Ostallgäuer mindestens gleichwertig.

Beim Eishockey-Oberligisten EV Füssen hängt der Haussegen schief

Am Ende stand aber die vierte Niederlage in Folge und das Abrutschen auf den zehnten Tabellenplatz. „Ich bin sehr enttäuscht von meiner Mannschaft. Einige waren heute nicht bereit für diese Partie. Die meisten spielen für die Mannschaft, einige nicht“, redete Raita Klartext. Er bemängelte auch die Disziplin und stellte fest, dass man nach der nun folgenden Deutschlandcup-Pause stärker zurückkehren muss. Danach brach er das Pressegespräch frühzeitig ab, weil er mit seinen Spielern doch dringend etwas zu bereden hatte.

EV Füssen startet gegen die Lindau Islanders schlecht in die Partie

Wie von den vergangenen Auswärtsspielen schon gewohnt starteten die Füssener schlecht in die Begegnung. Ein frühes Unterzahlspiel brachte Benedikt Hötzinger und seine Vorderleute gleich in Bedrängnis. Als man hier zu offensiv agierte, war nach drei Minuten Andreas Farny völlig frei vor dem Tor und markierte die Führung. Nach Abstimmungsproblemen in der Defensive war Farny kurz darauf erneut allein vor Hötzinger und erzielte das 2:0. Anstatt nun Ruhe reinzubringen, leisteten sich die Gäste zwei Strafen in Folge. Hier wurde das vermeintliche 3:0 wegen Torraumabseits nicht gegeben, nur eine halbe Minute später tauchte aber schon Daniel Schwamberger vor dem Tor auf und überwand Benedikt Hötzinger, der die Scheibe bei seiner Abwehraktion selbst über die Torlinie lenkte: 3:0 nach zehn Minuten, das war natürlich eine kalte Dusche.

Erneut vergibt der EV Füssen in der Eishockey-Oberliga beste Chancen

In der Folge hatten Seitz, Besl und Straub gute Möglichkeiten, die beste Chance hatte aber Schwamberger, der in Unterzahl frei vor Hötzinger scheiterte. Im Mitteldrittel begann der EVF mit viel Schwung, musste dann aber in diesem Abschnitt insgesamt fast neun Minuten lang in Unterzahl agieren. Die Leitung der Schiedsrichter war in dieser Phase sehr einseitig und kostete Füssen jede Menge Kraft. Immerhin bediente Marc Besl in der 35. Minute Samuel Payeur vor dem Tor zum 1:3-Anschlusstreffer.

Kapitaler Fehlpass bringt den EV Füssen endgültig auf die Verliererstraße

Im letzten Abschnitt wollten es die Schwarz-Gelben nochmals wissen, kassierten aber schon nach drei Zeigerumdrehungen einen Schlagschuss von Simon Klingler zum 4:1 ins kurze Eck. Wieder einmal war Hötzinger die Sicht durch einen eigenen Verteidiger verdeckt. Das war natürlich die Vorentscheidung, gerade bei den Füssener Problemen in der Chancenverwertung. Die Möglichkeiten waren danach nämlich wieder da, und Julian Straub (Vogl, Simon) gelang in der 52. Minute auch das 4:2. Ein kapitaler Fehlpass im eigenen Drittel brachte aber umgehend das 5:2 durch den dritten Treffer von Farny. In der Schlussphase nahm Raita seinen Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis und tatsächlich hatte sein Team noch einige Großchancen, einmal wurde die Scheibe noch von der Torlinie gekratzt. Zählbares gelang bei allem Einsatz nicht mehr. Vielmehr blieb die Frage offen, warum die Spieler nicht schon von Beginn an so agiert haben. Die anstehende zweiwöchige Pause bietet nun auf jeden Fall wichtige Zeit für Aufarbeitung.

