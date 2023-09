Der Spielplan des EV Füssen für die Saison 2023/24

Die Eishockey-Oberliga-Süd startet Ende September in die Saison 2023/24. Alle Heim- und Auswärtsspiele des EV Füssen in der Übersicht.

05.09.2023 | Stand: 10:16 Uhr

Am 29. September startet der EV Füssen in die Hauptrunde der Oberliga Süd-Saison 2023/24. Der erste Gegner sind die Falken aus Heilbronn. Zwei Tage später, am 1. Oktober, gibt es das erste Allgäuer Derby gegen die EV Lindau Islanders, und am 20. Oktober, geht es dann schon ins nächste Derby gegen die Indians aus Memmingen.

Spielplan EV Füssen: Termine und Ergebnisse der Oberliga-Süd-Hauptrunde 2023/24

September

29. September, 19.30 Uhr: Heilbronner Falken - EV Füssen

Oktober

1. Oktober, 17 Uhr: EV Füssen - EV Lindau Islanders

3. Oktober, 20 Uhr: SC Riessersee - EV Füssen

8. Oktober, 17 Uhr: EV Füssen - Bayreuth Tigers

13. Oktober, 19.30 Uhr: EV Füssen - Tölzer Löwen

15. Oktober, 18.45 Uhr: Deggendorfer SC - EV Füssen

20. Oktober, 20 Uhr: ECDC Memmingen

22. Oktober, 17 Uhr: EV Füssen - EHF Passau Black Hawks

27. Oktober, 19.30 Uhr: EV Füssen - Höchstadter EC

29. Oktober, 18 Uhr: EC Peiting - EV Füssen

Lesen Sie auch: ESVK-Fans sorgen in Meran für Spielabbruch

November

1. November, 19.30 Uhr: EV Füssen - Stuttgarter EC

3. November, 20 Uhr: Blue Devils Weiden - EV Füssen

5. November, 17 Uhr: EV Füssen - Heilbronner Falken

10. November, 19.30 Uhr: EV Füssen - Höchstadter EC

12. November, 18.30 Uhr: Tölzer Löwen - EV Füssen

14. November, 19.30 Uhr: EV Füssen - Blue Devils Weiden

17. November, 20 Uhr: EHF Passau Black Hawks - EV Füssen

24. November, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - EV Füssen

26. November, 17 Uhr: EV Füssen - ECDC Memmingen Indians

Dezember

1. Dezember, 20 Uhr: SC Riessersee - EV Füssen

3. Dezember, 17 Uhr: EV Füssen - EC Peiting

8. Dezember, 19.30 Uhr: EV Füssen - Bayreuth Tigers

10. Dezember, 18.45 Uhr: Deggendorfer SC - EV Füssen

15. Dezember, 19.30 Uhr: EV Füssen - Stuttgarter EC

17. Dezember, 18.30 Uhr: Blue Devils Weiden - EV Füssen

19. Dezember, 19.30 Uhr: EV Füssen - Deggendorfer SC

22. Dezember, 20 Uhr: Stuttgarter EC - EV Füssen

26. Dezmeber, 16 Uhr: EV Füssen - EV Lindau Islanders

28. Dezember, 19.30 Uhr: Bayreuth Tigers - EV Füssen

30. Dezember, 16 Uhr: EV Füssen - EHF Passau Black Hawks

Lesen Sie auch: "Horrorszenario" abgewendet - EV Füssen bekommt Lizenz für Oberliga

Januar

3. Januar, 19.30 Uhr: Tölzer Löwen - EV Füssen

5. Januar, 20 Uhr: Höchstadter EC - EV Füssen

7. Januar, 17 Uhr: EV Füssen - Heilbronner Falken

12. Januar, 19.30 Uhr: EC Peiting - EV Füssen

19. Januar, 19.30 Uhr: EV Füssen - SC Riessersee

21. Januar, 18 Uhr: ECDC Memmingen Indians - EV Füssen

26. Januar, 20 Uhr: EHF Passau Black Hawks - EV Füssen

28. Januar, 17 Uhr: EV Füssen - ECDC Memmingen Indians

30. Januar, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - EV Füssen

Februar

2. Februar, 19.30 Uhr: EV Füssen - Blue Devils Weiden

4. Februar, 17 Uhr: Heilbronner Falken - EV Füssen

9. Februar, 19.30 Uhr: EV Füssen - SC Riessersee

11. Februar, 17.30 Uhr: Stuttgarter EC - EV Füssen

16. Februar, 19.30 Uhr: EV Füssen - EC Peiting

18. Februar, 19.30 Uhr: Höchstadter EC - EV Füssen

20. Februar, 19.30 Uhr: EV Füssen - Tölzer Löwen

23. Februar, 19.30 Uhr: Bayreuth Tigers - EV Füssen

25. Februar, 18 Uhr: EV Füssen - Deggendorfer SC

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.