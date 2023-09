Ex-Comets-Spieler Kilian Zierer muss auf sein NFL-Debüt warten

Ex-Komet Kilian Zierer verpasst den Saisonstart mit den Houston Texas wegen einer Verletzung. Wie es nun mit seiner NFL-Karriere weitergehen könnte.

Rückschlag für den ehemaligen Comets-Spieler Kilian Zierer: Der Football-Spieler aus München hatte zunächst aussichtsreiche Chancen auf einen Kaderplatz im NFL-Team der Houston Texans. Eine Verletzung könnte den deutschen Left Tackle nun seine Premierensaison kosten.

Kilian Zierer spielte in der U19 der Allgäu Comets

Zierer, der 2018 für die U19-Mannschaft der Allgäu Comets spielte, hatte sich im Vorbereitungsspiel gegen die Miami Dolphins kurz vor Ende am Knöchel verletzt. Wie er selbst im Interview mit „ran“ verrät, sei die Verletzung allerdings nicht allzu schlimm. Es handle sich um keine strukturelle Verletzung, ein Einsatz in einigen Wochen sei durchaus denkbar.

Nun wurde der 23-Jährige von den Texans aber auf die Injured-Reserve-List gesetzt. Weil dies vor der Kaderkürzung auf 53 Spieler geschah, ist damit klar, dass Zierer für die Texans in dieser Saison keine Partie bestreiten wird. Allerdings besteht noch die Chance, dass der Deutsche bei einem der anderen NFL-Teams unterkommt. Dafür müssten ihn die Texans mit einem sogenannten „injury settlement“ entlassen. Nur dann dürfte Zierer bei einem der anderen Teams unterschreiben.

In der Preseason überzeugte Kilian Zierer bei den Houston Texans

Bis zu seiner Verletzung hatte Zierer einiges an Spielzeit sammeln können. In den beiden ersten Spielen stand er 79 Snaps und weitere drei Special-Teams-Snaps auf dem Platz.

Laut eigener Aussage schaffte es Zierer sogar, den Backup-Job hinter Laremy Tunsil zu ergattern. Wie Zierer gegenüber „ran“ erklärte, habe er Hoffnungen, trotz seiner Verletzung einen Kader-Platz oder zumindest einen Platz im Practice Squad zu bekommen.

Nach seiner Zeit bei den Allgäu Comets ging Zierer in die USA

Nach drei Jahren in Auburn war der O-Liner im April durchaus mit Hoffnungen in den Draft gegangen. Zwar wurde er dort nicht ausgewählt, allerdings sicherte sich Houston direkt im Anschluss an den Draft die Dienste des ehemaligen Kemptener Jugendspielers, dessen Bruder Wilson nach wie vor für den Nachwuchs der Allgäu Comets aufläuft.

NFL-Saison beginnt mit Duell Kansas City Chiefs gegen Detroit Lions

Die NFL-Saison beginnt mit dem Duell von Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions in der Nacht von 7. auf den 8. September (Donnerstag auf Freitag, 2.20 Uhr mitteleuropäische Zeit).