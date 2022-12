Andreas Bauer erklärt, wie Skispringen nachhaltig wird - und wer Top-Favorit auf den Tournee-Sieg ist

Andreas Bauer war selbst Springer und Trainer. Jetzt ist der Oberstdorfer Experte in mehreren Fis-Gremien. Wie realistisch ist ein deutscher Erfolg für ihn?

27.12.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Der Oberstdorfer Andreas Bauer ist dem Skispringen immer noch eng verbunden. Der 58-Jährige, der bis zu seinem Rücktritt nach der Heim-WM 2021 zehn Jahre lang Frauen-Bundestrainer war, vertritt Deutschland im internationalen Skiverband Fis. Er ist Mitglied im übergeordneten Sprungkomitee und arbeitet in den Kommissionen für Material und Kalenderplanung mit. Außerdem leitet er als Technischer Delegierter Wettkämpfe, das nächste Mal am zweiten Januar-Wochenende in Zakopane/Polen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.