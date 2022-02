Abt startet mit zwei Rallye-Legenden in der Wüste

Die Rennserie Extreme E geht mit einigen Neuerungen in die zweite Saison. Jutta Kleinschmidt und Nasser Al-Attiyah freuen sich auf den Auftakt in Saudi-Arabien.

Für das Kemptener Rennsportteam Abt Cupra XE wird es am Wochenende wieder ernst. Das Team geht in die zweite Saison der Elektrorennserie Extreme E. Dabei fahren gemischte Teams an entlegenen Orten der Welt und machen auf Umweltprobleme aufmerksam. Der Auftakt ist am Samstag in der Zukunftsstadt Neom im Nordwesten Saudi-Arabiens.

Im Cockpit des Allgäuer Elektroflitzers wechseln sich künftig zwei Rallye-Legenden ab: Jutta Kleinschmidt und Nasser Al-Attiyah. Die beiden blicken auf insgesamt fünf Siege bei der legendären Rallye Dakar. Entsprechend hoch sind die Erwartungen bei Hans-Jürgen Abt und seinem Team. „Die erste Saison war ein neues Abenteuer mit einigen Höhen und Tiefen. Jetzt haben wir unser Lehrjahr hinter uns und wollen mehr erreichen als nur einen Platz auf dem Podium“, sagt Abt-Sportdirektor Thomas Biermaier. Er verantwortet die Einsätze in der Elektrorennserie und im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). „Unser Ziel sind Rennsiege und wir wollen ein Wörtchen im Titelkampf mitreden“, sagt er selbstbewusst.

Amtierender Rally Dakar-Sieger startet für Abt

In der ersten Saison saß Ex-DTM-Champion Mattias Ekström im Cockpit und engagierte sich für Umweltprojekte. Jetzt machte er Platz für den amtierenden Dakar-Sieger. Neu ist auch der 540 PS starke Rennwagen mit dem Namen Cupra Tavascan XE. Die Teamvorstellung in Barcelona sorgte für Aufsehen in der Motorsportwelt.

Die Extreme E ist eine junge Serie, die von den Machern der Formel E ins Leben gerufen wurde. Dort war Abt jahrelang dabei, feierte zahlreiche Siege und Titel. Nach dem Ausstieg von Audi aus Formel E und DTM sind die Äbte als Privatteam unterwegs, müssen ihr Engagement und ihre finanziellen Mittel einteilen. In diesem Jahr fahren sie mit drei Autos in der DTM und haben den Startplatz in der Extreme E um ein Jahr verlängert.

Extreme E: Zehn Teams kämpfen um Meisterschaft

In der Serie kämpfen zehn Teams um die Meisterschaft. Es wechseln sich jeweils eine Frau und ein Mann am Steuer ab. Nach dem Saisonauftakt stehen vier weitere Ziele im Kalender: Anfang Mai geht es nach Sardinien, im Juli in den Senegal oder nach Schottland, im September nach Chile und zum Finale im November an die Küste von Uruguay.

Jutta Kleinschmidt saß bereits 2021 am Steuer: „Wir haben unsere Erfahrungen mit in die neue Saison genommen und uns gemeinsam mit den Ingenieuren und Mechanikern akribisch vorbereitet.“

Nasser Al-Attiyah freut sich auf Extreme E-Auftakt

Nasser Al-Attiyah reist mit Vorfreude nach Saudi-Arabien: „Ich bin dankbar für die Chance, mit diesem Team in der Extreme E zu starten - damit wird ein kleiner Traum für mich wahr, denn ich verfolge die Serie schon von Beginn an intensiv.“ Der Katarer kehrt damit an den Platz seines jüngsten Triumphs zurück. „Wieder nach Saudi-Arabien zu kommen, gibt mir viel Selbstvertrauen. Dazu haben wir mit Jutta eine Dakar-Siegerin und eine der besten Rennfahrerinnen der Welt im Team. Wir kennen uns aus, haben einen Plan und wollen um den Sieg fahren.“

Neue Saison, neues Rennformat

In dieser zweiten Saison gibt einige Neuerungen: Statt eines Einzelzeitfahrens besteht das Zeittraining aus insgesamt vier Läufen, in denen jeweils fünf Autos gegeneinander antreten. Nach einem Punktverfahren ergeben sich daraus dann die Besetzungen der beiden Halbfinalrennen.

Die Extreme E live im TV:

ProSieben MAXX sendet am Sonntag, 20. Februar, ab 13 Uhr live aus Saudi-Arabien. Die Qualifyings am Samstag (ab 9 Uhr) sowie das Halbfinale und das „Crazy Race“ am Sonntag (ab 10 Uhr) laufen auf ran.de

