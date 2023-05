Extreme E in Schottland: Äbte fahren zwei Tage im Tagebau

Die Elektrorennserie Extreme E geht erstmals in Schottland an den Start. Für den Kemptener Rennstall Abt Cupra stehen zwei Rennen in einer ehemaligen Kohlezeche an.

12.05.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Das Kemptener Rennsportteam Abt Cupra startet in Schottland zu seinem zweiten Saisonauftritt in der Elektrorennserie Extreme E. Dort erlebt Martin Tomczyk seine Premiere als Abt-Motorsportdirektor bei einem Renneinsatz. „Ich verfolge die Serie schon seit ihrem Start am TV und freue mich jetzt, das erste Mal live vor Ort zu sein“, sagt der ehemalige DTM-Champion.

Beim Saisonauftakt in Saudi Arabien hat das Team mit einer mutigen Strategie das Beste aus einer schwierigen Situation gemacht. Dort waren Klara Andersson und Nasser Al-Attiyah auf den Plätzen vier und neun ins Ziel gekommen. Sie hatten damit 15 Punkte gesammelt und liegen in der Gesamtwertung im Mittelfeld.

Extrem E: Rennen in restauriertem Kohletagebau

Beim „Hydro X Prix“ im ehemaligen Tagebau Glenmuckloch zwischen Glasgow und Dumfries werden die Läufe drei und vier der aktuellen Saison ausgetragen. Der restaurierte ehemalige Kohletagebau, der jetzt zu einem Pumpspeicherkraftwerk und einem Windpark umgewandelt wird, bildet die spektakuläre Kulisse.

Klara Andersson kann die Rückkehr in „ihr“ Rennauto kaum erwarten. Zuletzt feuerte sie ihr Team beim Formel-E-Heimspiel in Berlin an, jetzt kämpft sie selbst wieder um Pokale. „Ich freue mich riesig darauf, endlich wieder mit Nasser ins Rennen zu gehen. Nach dem etwas verrückten Wochenende in Saudi-Arabien haben wir noch eine Rechnung offen, die wir schnell begleichen wollen.“ Die 23 Jahre alte Schwedin startet erstmals in Schottland.

Abt-Fahrer Nasser Al-Attiyah kommt in Siegeslaune nach Schottland

Ihr Kollege Nasser Al-Attiyah kommt in Siegeslaune nach Schottland: Der fünfmalige und aktuelle Dakar-Gewinner hat gerade den Rally-Raid-WM-Lauf in Mexiko gewonnen. „Es ist immer schön, mit einer positiven Stimmung zu einem Rennen zu kommen – aber die Extreme E ist natürlich eine völlig andere Geschichte“, sagt der Katarer. „Auf dem festeren Untergrund wird es kräftig zur Sache gehen. Aber wir wissen spätestens seit dem Auftakt, dass wir das Team und das Auto haben, um vorn dabei zu sein. Genau das ist unser Ziel für Schottland.“ Die Renntage am Samstag und Sonntag beginnen jeweils um 8.30 Uhr. Ab 15.15 Uhr folgen die beiden Finalläufe.

Die Rennen sehen Sie live auf www.extreme-e.com.