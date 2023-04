Extremkletterer Thomas Huber über Gender-Debatte: "Ich kenne nur Menschen oder Arschlöcher"

Deutliche Worte findet Kletterer Thomas Huber (Huaberbuam) bei einem Vortrag in Kempten: Und zwar bei weitem nicht nur über Steilwände und die Magie der Berge.

22.04.2023 | Stand: 18:56 Uhr

Mit seiner Meinung hält er nicht hinter'm Berg. Das gilt für Extremkletterer Thomas Huber gleich in doppeltem Sinn. Mit spektakulären Ersbegehehungen im Yosemite-Natiolpark wurden er und sein jüngerer Bruder Alexander berühmt. Als "Huaberbuam", das wohl erfolgreichste Brüderpaar des Alpinismus, meisterten sie Wände, die lange als undurchsteigbar galten. In eindrucksvollen Bildern berichtete Huber in einem anderthalbstündigen Vortrag bei Sport Reischmann darüber. Besonderer Fokus lag dabei auf der wilden Anfangszeit der Berchtesgadener. Nicht ohne gewisse Selbstironie sagte der 56-Jährige, dass der eigentliche Grund für seine Berühmtheit die "Milchschnitte"-Werbung aus dem Jahr 2010 gewesen sei: "Das Produkt ist a Scheißdreck, des wiss mer alle, aber der Spot war halt guat - und darauf kam's damals an." Die erste klare Kante des Kletterers an diesem Abend. Schallendes Gelächter der rund 250 Zuhörer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.