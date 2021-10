Füssener Seglerin kommt bei Horror-Crash mit Schrecken davon

Estela Jentschs Auftritt bei der Tornado-WM endet nach Zusammenstoß mit anderem Boot vorzeitig. Wie es dazu kam und wie andere Allgäuer abschnitten.

Der Wind. Und immer wieder der Wind. Dieser hatte den Füssener Tornado-Seglern schon bei der Europameisterschaft auf dem Forggensee zugesetzt. So auch jetzt bei der WM im griechischen Thessaloniki. Wobei präziser gesagt nicht der Wind das eigentliche Problem war, sondern vielmehr die Tatsache, dass praktisch gar keiner wehte. Und so hatten auch am Mittelmeer wieder die Leichtgewichte unter den Tornado-Seglern einen Vorteil. Insbesondere das tschechische Duo aus Michaela Pavlisova und ihrem erst 14-jährigen Bruder. Die Sieger vom Forggensee gewannen auch bei der WM zwei Titel. Für die drei Füssener Boote reichte es dagegen am Ende lediglich für die Plätze neun (Jürgen und Sarah Jentsch) und elf (Willi Guggenmoos und Sepp Gunkel). Gar nicht erst ins Ziel kam Estela Jentsch, deren WM-Teilnahme durch einen Horror-Crash schon bei der ersten Wettfahrt jäh beendet wurde. Die 19-Jährige zog sich dabei Prellungen und Blutergüsse am Arm zu.

Füssener Seglerin Estela Jentsch kommt bei Crash mit dem Schrecken davon

Wie es dazu kam? Die Athletin des Segelclubs Füssen Forggensee (SCFF) hatte gemeinsam mit ihrem Partner Paul Opolony keinen optimalen Start erwischt. „Dadurch musste sie eine 90-Grad-Wende auf Steuerbord hinlegen“, berichtet ihr SCFF-Kollege Sepp Gunkel. Jentsch geriet dadurch in Gegenverkehr und musste mehreren Booten ausweichen. „Man muss sich das vorstellen wie eine Slalomfahrt“, sagt Gunkel. „Meistens klappt das auch.“ Diesmal jedoch konnte Jentsch nicht mehr rechtzeitig ausweichen und rammte einen vorfahrtsberechtigten, gegnerischen Tornado. Mit einer Arm-Manschette und einem lädierten Boot musste sie die Heimreise aus Griechenland antreten. Die gute Nachricht: Inzwischen ist sie wieder auf dem Wege der Besserung und konnte das Training wieder aufnehmen.

Sepp Gunkel (links) und Jürgen Jentsch nahmen für den Segelclub Füssen Forggensee an der Tornado WM in Griechenland teil. Bild: Benedikt Siegert

Segelclub Füssen Forggensee: Andere WM-Teilnehmer hadern mit schwachem Wind

Ihre Vereinskollegen brachten derweil die WM zu Ende. Sie haderten jedoch wie bereits angesprochen mit den äußeren Bedingungen. „An den ersten beiden Wettfahrttagen waren wir durchaus noch in Medaillennähe“, sagt Jürgen Jentsch. Dann ließ der Wind nach und blies nur noch mit acht bis neun Knoten. Ein Nachteil für die Füssener, denen mit ihrem Teamgewicht von 160 bis 170 Kilogramm traditionell eher stärkere Winde in die Karten spielen. Zu tun hat das mit Reibungsverlusten und dem Wasserwiderstand Eigentlich herrschen in der Bucht von Thessaloniki auch solche Bedingungen vor, die den Füssener entgegen gekommen wären. „Doch während der WM hatte ein Gewitter die Thermik beeinflusst. „Die in Thessaloniki übliche Seabrise wurde beeinflusst und der Wind flaute stark ab“, berichtet Gunkel.

Jürgen Jentsch bleibt Präsident der Internationalen Tornado Association (ITA)

Diskutiert worden innerhalb der Internationalen Tornado Association (ITA) wurde zwar durchaus, ob nicht eine Gewichtsuntergrenze eingeführt werden sollte. Jedoch entschied man sich dagegen, weil insbesondere jüngere Teams davon betroffen wären, für die der Tornado eine willkommene Bootsklasse ist. „Das hat mit dem guten Preis-/Leistungsverhältnis zu tun, einen gebrauchten Tornado bekommt man schon um die 10 000 Euro, in anderen Bootsklassen muss man teilweise ein Vielfaches aufwenden“, sagt Jentsch. Im Rahmen der WM in Griechenland wurde der SCFF-Chef übrigens auch in seinem Amt als Präsident der ITA bestätigt. Mit dabei bleiben auch seine Frau Sarah und Sepp Gunkel, die dem Eventkomittee angehören.

Die WM-Teilnahme im Oman hat Estela Jentsch abgesagt

Für Tochter Estela wäre heuer eigentlich noch die Weltmeisterschaft im Nacra-17, also einer olympischen Bootsklasse, im Oman angestanden. Doch angesichts horrender Containerkosten für die Überführung entschied sich die Familie dagegen. Ihr Fokus liegt nun auf der WM in Kanada im kommenden Jahr. Bei der EM, die eine Woche vor der Tornado-Veranstaltung in Thessaloniki stattgefunden hatte, belegte sie Rang zwölf.

