Comeback nach Schwangerschaft: Marathonläuferin Fabienne Königstein über ihr besonderes Laufjahr

Bei der Asics Running Night werden nicht nur die Besten des Laufsport-Saukel-Cups ausgezeichnet. Marathonläuferin Fabienne Königstein spricht über ihr Comeback.

08.11.2023 | Stand: 12:48 Uhr

Ausdauersportler sind zu außergewöhnlichen Leistungen fähig, das wurde in diesem Jahr wieder deutlich. Bestes Beispiel: Der neue Marathon-Weltrekord von Kelvin Kiptum mit der Zeit von 2:00:35 Stunden. Auch Fabienne Königstein hat eine ebenso beeindruckende wie ungewöhnliche Leistung vorzuweisen.

Asics Running Night: Marathonläuferin Fabienne Königstein läuft Bestzeit in Hamburg

Nur neun Monate nach der Geburt ihrer Tochter Skadi lief die 30-jährige Athletin der MTG Heidelberg im April beim Hamburg-Marathon eine persönliche Bestzeit und schaffte damit die Qualifikationszeit für Olympia 2024. Bis Ende Januar entscheidet sich, ob Königstein einen der drei Startplätze behält.

Fabienne Königstein hat Olympia 2024 in Paris im Blick

Bei der „Asics Running Night“ berichtete Königstein von ihrem Trainingspensum vor und während der Schwangerschaft. 15 Wochen nach der Geburt bestreitet sie ihren ersten Wettkampf, einen 10-Kilometer-Lauf. Über ihr rasantes Comeback sagte sie im Gespräch mit Organisator und Laufsport-Experte Joachim Saukel: „Es gibt körperliche und mentale Komponenten. Frauen haben während der Schwangerschaft ein größeres Herzvolumen, weil der Körper das Kind mitversorgen muss. Dazu habe ich persönlich gemerkt, dass mit Geburt des Kindes wahnsinnig positive Emotionen freigesetzt wurden.“

Fabienne Königstein berichtete bei der "Asics Running Night" von ihrem Comeback nach der Schwangerschaft. Bild: Dominik Berchtold

Neben dem Leben als Mutter und Profisportlerin setzt sich Königstein als Athletensprecherin des DOSB für die Interessen der Ausdauersportler ein. „Es geht darum, den Bundeskader-Athleten mehr Mitsprache zu geben. Gerade wegen meiner persönlichen Geschichte geht es dabei auch um die Vereinbarkeit von Familie und Sport“, sagt Königstein.

Im Rahmen der „Asics Running Night“ standen aber auch die Leistungen der Allgäuer Ausdauer-Asse im Vordergrund. Traditionell wurden die Gesamtsieger des Laufsport-Saukel-Cups geehrt, in diesem Jahr sicherten sich Natalie Rauh (TV Kempten) und René Höchenberger (Endless Local Running Team) die begehrte Trophäe. In der Masters-Klasse (ab 45 Jahre) landeten Thomas Kotissek (LG Allgäu) und Angelika Rauh (TV Kempten) auf dem ersten Platz.

Silvesterlauf in Kempten läutet das neue Laufjahr ein

Die neue Laufsport-Saison wird noch dieses Jahr mit dem Silvesterlauf in Kempten eingeläutet. Darüber hinaus kündigte Saukel an, dass es beim Seitz-Laufsporttag am 21. April 2024 keinen Halbmarathon mehr geben wird. „Wir setzen auf die 5- und 10-Kilometer-Strecken. Ich bin überzeugt, dass die Veranstaltung dadurch nicht an Qualität verliert“, sagte Saukel.

Die Gesamtwertung des Laufsport-Saukel-Cups

Hauptklasse Frauen (bis 45 Jahre) 1. Natalie Rauh (TV Kempten) 2400; 2. Johanna Gaidamak (Laufsport Saukel b_faster) 2320; 3. Antonia Wohlfahrt (Laufsport Saukel) 2230

Masters-Klasse Frauen (ab 45 Jahre) 1. Angelika Rauh (TV Kempten) 2210; 2. Gabi Freudling (Laufsport Saukel) 1865; 3. Heidi Höfler (Concordia Burggen) 1855

Hauptklasse Männer (bis 45 Jahre) 1. René Höchenberger (Endless Local Running Team) 2400 Punkte; 2. Johannes Hillebrand (Allgäu Outlet Raceteam) 2270; 3. Michael Schmitz 2240

Masters-Klasse Männer (ab 45 Jahre) 1. Thomas Kotissek (LG Allgäu) 2330; 2. Roland Maier (LG Allgäu) 1970; 3. Heiko Schneider (VfB Stuttgart Running Club) 1960